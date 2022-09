Se cataloga una nueva estación rupestre en el municipio de Garafía

El legado que los antiguos pobladores de las Islas dejaron en forma de grabados, marcas o incluso pinturas sigue aumentando con nuevos descubrimientos que pueden ayudar a entender parte de la cultura de quienes habitaban Canarias antes de la llegada de los castellanos. Es el ejemplo de una nueva estación rupestre catalogada e inventariada en el municipio de Garafía, al norte de La Palma.

Lo explica el investigador e historiador Miguel Ángel Martín, quien recalca que el municipio de Garafía sigue maravillando por la aparición de nuevos yacimientos de grabados rupestres. Es el caso de un conjunto de petroglifos geométricos y lineales en el Barranco de La Magdalena, donde ya son conocidas las emblemáticas estaciones de La Zarza y La Zarcita, así como los conjuntos de La Fuente de Las Palomas, Fajaneta del Jarito y Cueva de Agua.

«Ahora tenemos que sumar otro grupo importante constituido por siete paneles y más de 20 motivos, entre los que destacan las espectaculares espirales, círculos y semicírculos concéntricos y meandriformes», recalca el historiador. Con la excepcionalidad de Garafía, se refiere a que encontrar este tipo de manifestaciones en el dominio húmedo del monte de laurisilva es inusual.

Algunos de los enclaves, junto a los anteriormente citados, son las dos estaciones en Llano Negro y Fuente del Sauco. Sin embargo, el Barranco de La Magdalena «es el elegido por los ancestros como el gran pasillo sagrado de estaciones rupestres de tipología geométrica en las medianías de este representativo bosque de la Macaronesia». Alude Martín a que «no se trata de algo fortuito, sino causal».

Por eso se pregunta qué tiene este barranco de especial, no creyendo que sea por la vegetación, puesto que existen otros muchos con el mismo paisaje vegetal y están vacíos de símbolos. El agua podría ser una hipótesis más sugerente, pero los grabados rupestres no se localizan en las fuentes existentes. Por eso apunta a la existencia de algo material o tradición imaginaria de la espiritualidad y las creencias. «Lo que si es cierto es que se da una apropiación espacial quedando abierta la puerta al no poder dar una respuesta prudente desde su propio pensamiento», señala.

Martín destaca que toda esta simbología implicaría a toda la realidad social como premisa de pertenencia dentro de un proceso de relaciones más complejo, necesario para mantener el progreso de la continuidad social. Por lo tanto, los petroglifos forman parte de un orden que da sentido al sistema social establecido.

Por esa razón el investigador se refiere a que «no debe sorprender del todo que sigan apareciendo estos enigmáticos mensajes, tallados en la roca, de otra época cultural» en una isla que tiene inventariado más de 500 estaciones de tipología geométrica, con un millar de paneles y unos 15.000 motivos, «uno de los mejores museos del mundo insular al aire libre».

Estas estaciones se caracterizan por exteriorizar formas curvas unidas armónicamente en un solo movimiento, con círculos, semicírculos, concéntricos, espirales, meandros, grecas, herraduras, reticulados y un entramado infinito de combinaciones entre ellos.

Esta nueva estación catalogada fue localizada por José Juan Rodríguez Rocha, Mónica Pérez Barreto y María Rodríguez Rodríguez, en una zona donde también aparecen grabados incisos lineales. Son siete paneles con más de 20 motivos ejecutados con técnica de picado fino y grueso discontinuo en el mayor de los casos.

Los siete paneles

El panel 1 está conformado por un meandriforme que gira con trazado circular. El panel 2, de un metro de diámetro, lo integran cuatro motivos: cinco círculos concéntricos, meandro en semicírculos concéntricos, herradura de meandros y un meandriforme más pequeño. El panel 3, situado a escasos dos metros del anterior, contiene cinco motivos: cinco semicírculos concéntricos, dos meandriformes de surco ancho, un combinado de círculo y meandros y un informe de picado muy tosco. El panel 4 solo incluye un círculo concéntrico y otro semicírculo abierto que lo encierra de picado discontinuo más fino. Al lado un rectángulo inciso envuelto en un semicírculo también inciso fino. El panel 5 está muy desgastado y cubierto de líquenes, aunque se aprecian varios motivos espiraliformes y meandriformes. El panel 6 adjunta cinco motivos: un círculo concéntrico de dos espiras, un semicírculo concéntrico, un meandriforme de picado fino, otro meandriforme cubierto en gran parte por una capa de musgo y otro círculo concéntrico o espiral con nueve giros de mayores dimensiones, de unos 40 cm.

El panel 7 contiene cuatro motivos: espiral de nueve giros, otra de tres giros, un motivo de semicírculos más pequeño y un motivo circular cubierto de musgo.

El investigador apunta a que en esas rocas talladas se encuentran los mismos modelos icónicos que se repiten por toda Isla. «Por tanto, representan una tradición, un arcaísmo sobre una estructura de un lenguaje no verbal, semiótico».

Las dudas se plantean ahora sobre la idea de su contenido, qué representan o expresan y si posee un significado homogéneo encerrado en sí mismo al exhibir una repetición incesante de las mismas tipologías.

Tradicionalmente se ha abordado el estudio de petroglifos desde una arqueología descriptiva basada en las ubicaciones, clasificaciones, tipologías y técnicas de ejecución sin apenas hurgar en la comprensión de las imágenes representadas. Y lo más importante, no se tiene en cuenta porque escapa a sus prácticas materialistas.

Respecto a la interpretación de esta estación, Miguel Ángel Martín indica que «a la hora de encontrar respuestas son más las preguntas sobre cómo pensar en imágenes, primero en la construcción de símbolos tallados sobre la roca, luego sus ubicaciones y su intencionalidad».