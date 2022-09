Coalición Canaria reclama blindar la subvención hasta recuperar el cultivo del plátano

La diputada de Coalición Canario (CC), Nieves Lady Barreto, ha expuesto a la comisión de estudio sobre la reconstrucción y recuperación de La Palma que se debe «blindar la subvención de La Palma hasta que se recuperen los kilos de plátanos que se cultivaban hasta el 19 de septiembre del año pasado». Defiende que esta medida contribuiría a garantizar la supervivencia de este cultivo en las cantidades y extensiones habituales y dar mayor certeza a los agricultores que viven sin saber «ni cómo ni con qué van a hacer frente a su futuro», mientras se toman las medidas definitivas.

«Hay que agilizar las ayudas prometidas porque si no, en septiembre muchos se marcharán». Si hay fondos «entonces es necesario un cambio del procedimiento para hacerlo más rápido; no se puede seguir esperando», demandó. «Y es que», dijo, «si vamos a esperar cinco años para conseguir la finca común que está prevista construir, las familias tienen que recuperar su dinero, que se quede en sus manos para que puedan con el tiempo poner a producir esos terrenos, y que no se las queden unos pocos, aquellos que si tienen recursos», insistió.

El Tajogaite está provocando que el sector primario viva una situación crítica. «A quienes les prometieron 20 céntimos de incentivo por no abandonar la cosecha, nada saben». Tampoco subsectores como las próteas, aguacate, frutas tropicales o viña, «a los que la Consejería de Agricultura se comprometió a pagar 4 millones y que ahora anuncia serán 270.000 euros», denuncia.