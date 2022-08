«Servir un café a Macron no cambió mi vida, sigo trabajando de sol a sol»

El otro día estuvo el presidente Sánchez tomando café en Don Manuel...

Sí, eso me contaron... Yo no lo vi.

¿Y cómo se enteró de la visita?

Me llamaron al móvil para decirme: «¡Está aquí el presidente Pedro Sánchez!»... Fue algo improvisado. Me pidieron si podía darme un salto [además de Pedro Sánchez estaban Carolina Darias, ministra de Sanidad; Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias; Mariano Zapata, presidente del Cabildo de La Palma; Héctor Izquierdo, Comisionado para la Reconstrucción de La Palma, y Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso) pero no pude. Dije que les atendieran con la misma profesionalidad que al resto de los clientes y aquí no ha pasado nada. ¡Había faena en la finca!

¿Sánchez conocía el negocio?

Ángel Víctor Torres va mucho y los políticos locales también... Esta es una isla curiosa. A La Palma, por ejemplo, viene Shakira y nadie se entera... Aparece con una gorra y el pelo recogido y pocos caen en la cuenta de que la chica de la mesa de al lado es Shakira. Aquí no estamos pendientes del famoseo.

¿En serio que no le picó la curiosidad de tener esa «cumbre» política en casa y no darse un salto hasta la Calle Real?

Para mí todos los clientes son iguales... Yo le he servido un café a Macron en París y en enero vamos al Foro Económico Mundial. Eso no va a cambiar mi forma de ser y de trabajar... Hombre, si hubiera sido Obama igual sí que me doy un saltito... Mi trabajo está en la finca [sus cafetales se encuentran entre Breña Alta y Santa Cruz de La Palma], no en la cafetería.

¿Entonces no sabrá quién pagó los cafés?

Sí, sé quién pagó la cuenta...

Mariano Hernández Zapata.

Sí, pero eso fue un acto reflejo... Tanto él como Anselmo vienen a El Café de Don Manuel desde el primer día que abrimos.

Los muros de El Café de Don Manuel seguro que han tenido que «escuchar» muchas guerrillas políticas, ¿no?

Eso es algo que se viene repitiendo en Europa desde el siglo XVI. Incluso, las cafeterías fueron prohibidas por el papa... Seguro que esas «conspiraciones» de las que me habla se dan con más frecuencia entre los cuatro muros del Ayuntamiento, que está a unos 100 metros de El Café de Don Manuel. Un café siempre da para mucho... ¡Escuche! Usted cuando no conoce a una persona no la invita a cenar, como mucho le paga un café. Cenar suena algo más serio, ¿no?

Esa es una manera muy diplomática de decir «lo que pasa en el negocio se queda en el negocio».

Los políticos se mueven mucho, pero los autónomos como yo, que tienen que vender café en todas las Islas, no nos quedamos cortos. Servir un café a Macron no cambió mi vida, sigo trabajando de sol a sol...

¿Hay un secreto para un café ganador?

Siiiií... Hay miles de horas de trabajo. Para ganarme la confianza de los jueces en 15 minutos tengo que pegarme cinco o seis meses trabajando el producto todos los días, no cinco meses un ratito cada día... Si aparece una mota de polvo o una gota mal puesta estás perdido.

¿El precio del café, al igual que la factura de la luz o los combustibles, está por las nubes?

¿Sabe lo que yo hago antes de tomar el primer café del día?

No...

Consultar en el móvil los movimientos de la Bolsa. El dólar nos está matando... Todo el mundo habla del precio de la gasolina, pero el del café se ha disparado.

¿Qué tiene que tener un maestro cafetero: gusto, olfato, visión de negocio, trabajo, suerte...?

Olfato tienes que tener sí o sí, pero el gusto también es importante. Un buen paladar no puede fallar. La formación es otro factor a tener en cuenta porque una botella de vino te la abren y la ponen sobre la mesa, pero un café lo tienes que elaborar después de abrirlo... El café es pasión, sin eso no vas a conseguir salir para delante. Eso es algo que me enseñó mi abuelo [Don Manuel] y que trató de cumplir todos los días. No todo el mundo está dispuesto a trabajar 14 horas diarias. Él no tenía nada que ver con el negocio del café, pero nos enseñó que el agricultor era el último de todos.

¿Y cómo empezó todo?

Empezamos en 2013... El foco lo pusimos sobre el café de Colombia, pero ahora trabajamos variedades de diez países [tiene dos establecimientos en Santa Cruz de La Palma, uno en Los Llanos de Aridane, otro en El Paso y, desde 2018, vende sus variedades a más de 40 negocios del Archipiélago] y defendemos bien cada metro cuadrado de nuestra empresa... Si todas hicieran lo mismo nos iría mucho mejor. Mi experiencia me permite aconsejar a los emprendedores que busquen el asociacionismo, que no se lancen a una aventura en solitario porque eso es la ruina.

¿Usted lo consiguió?

Sí, también me he dejado la salud y muchas horas de sueño. ¿Usted sabe cuántos créditos tengo?

Ni idea.

Cinco... Se lo resumo. Antes del covid y la erupción solo tenía un crédito, ahora son cinco. El banco se fía de nuestro trabajo, pero los premios no pagan las facturas. Sin su apoyo ya estaríamos cerrados.