Mary Cruz Martín Álvarez, nacida en Tazacorte el 28 de abril de 1999, es la reina del Carnaval de Los Llanos de Aridane desde la noche del pasado lunes. Lució la fantasía Te espero en la aurora, de la creadora Ana Portocarrero. Su proclamación entre cuatro candidatos quedó en eclipsada por la aparición sobre el escenario del diseñador Yosxu Riverol, que suplantó a la que era su candidata en representación del Ayuntamiento San Andrés y Sauces, Carolina Díaz Medina, después de una conversación entre ambos que llevó a la aspirante al centro de salud al sufrir una crisis de ansiedad por la negativa de Yosxu a facilitarle que desfilara en la gala.

Más allá de ese incidente que ha eclipsado a la reina del Carnaval, ¿quién es la nueva soberana?

El espectáculo del lunes supuso la segunda oportunidad en la que Mary Cruz Martín Álvarez aspiraba al cetro de la fiesta de la máscara de Los Llanos de Aridane. Eso sí, la primera vez que participó como candidata fue en la gala infantil, también en Los Llanos, y tenía cinco años. «Recuerdo que en aquella oportunidad también desfilé con el número 1 que me correspondió en el sorteo».

Participar en la gala de elección de la reina del pasado lunes fue considerado como una segunda oportunidad por Mary Cruz. «Cuando desfilé siendo niña recuerdo que sufrí un virus de estómago, aunque no me impidió salir; por eso esta experiencia ha sido una nueva oportunidad», explica. Eso sí, a parte de la edad, hay otra gran diferencia: cuando desfiló con cinco años no logró premio y en esta ocasión se hizo con el cetro de reina del Carnaval de Los Llanos de Aridane.

Auxiliar de enfermería que desde hace tres años trabaja en el Centro de Discapacidad Triana, Mary Cruz también recuerda la particularidad de que en el espectáculo del lunes también participó como aspirante una compañera, Sonia Gómez Magdalena, con la fantasía de Javier Pedrianes Renacida en cuarto creciente.

La reina del Carnaval de Los Llanos de Aridane no pasa por alto el privilegio que le supone haber participado con una fantasía que creó para ella su prima, la diseñadora palmera Ana Portocarrero, titulada Te espero en la aurora, quien precisamente celebra esta edición sus bodas de plata como creadora de fantasías de Carnaval.

«Estaba caminando por Los Llanos de Aridane cuando me encontré con mi prima, Ana Portocarrero, y me planteó si quería ser su candidata de cara a la gala de elección de la reina; al principio le pedí tiempo para que me lo dejara pensar porque le expliqué que tenía dudas porque me daba vergüenza... Y aquí estamos», comenta en tono jovial. Más allá de la experiencia como candidata infantil, era la primera que subía a desfilar en la gala de la reina adulta.

«No pensé que era yo»

En el momento de la proclamación, Mary Cruz admite que «no me enteré cuando dijeron al principio que era la reina. Nombraron en primer lugar el título de la fantasía que yo vestía y no asimilé que se referían a mi, hasta que ya dijeron mi nombre».

Mary Cruz muestra su alegría por la elección y por el reconocimiento implícito a la dedicación durante veinticinco años de su prima como diseñadora delCarnaval de Los Llanos. Antes del cetro que logró el lunes pasado, hay que remontarse a 2005 para encontrar otra reina de la creadora Ana Portocarrero, y encima un triunfo con su prima de candidata.

«Han sido dos o tres meses participando en los preparativos de la fantasía», cuenta con la satisfacción de haber disfrutado de esta experiencia. «Cada vez que hacía falta me avisaba mi prima y allí estaba», comenta con la alegría y la satisfacción del trabajo bien hecho.

Sobre los hechos ocurridos en la gala, cuando el diseñador Yosxu Riverol desfiló con la fantasía que había creado para Carolina Díaz Medina por la crisis de ansiedad que sufrió tras una discusión y la negativa a permitirle salir, la reina del Carnaval evita entrar en polémicas y limitarse a su experiencia que la ha llevado a reina.

«Hasta el día de la presentación de candidatas, celebrada la semana pasada, yo conocía a Carolina por las redes sociales. Desde que nos conocimos las cuatro candidatas, nos llevamos todas superbien y mantenemos un trato cordial». Sobre el diseñador que suplantó a Carolina, Mary Cruz también quiere evitar entrar a valorar los hechos que denunció la otra candidata. Eso sí, la propia reina del Carnaval recuerda que Yosxu Riverol fue su diseñador en unas pasadas fiestas de San Miguel, y fue una buena experiencia.

Mary Cruz habla como reina. «Para mí es un orgullo haber quedado reina del Carnaval de Los Llanos y más con una fantasía que me diseñó mi prima, la pena es que precisamente por el aplazamiento del Carnaval a agosto tendré el período de mandato más corto de la historia», precisa.