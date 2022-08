La alcaldesa de Los Llanos: «Por lo que cuenta la candidata, yo denunciaría»

«En la vida no hay nada que te pueda hacer más ilusión que te respeten como persona; si desfilar tres minutos a un escenario si soñar con ser reina del Carnaval». Con esta frase la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, la popular Noelia García, pone de manifiesto su rechazo ante cualquier tipo de humillación similar a la que durante meses asegura la candidata Carolina Díaz Medina que sufrió de parte de su diseñador, Yosxu Riverol, con el único objetivo de participar en la fiesta de la máscara y vivir esa experiencia.

«No lo hacía tanto por llegar a ser reina del Carnaval, sino por disfrutar de cómo se hace un traje... Pensar que iba a estar sobre el escenario y que iba a ver a mi familia y a mis amigos animándome era mi sueño», explicó en su vídeo al candidata a reina que el pasado lunes dejó en la estacada su diseñador, según la versión de la joven de 23 años, porque «no la soportaba».

La regidora del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en explicaciones facilitadas a EL DÍA, asegura que «por lo que cuenta Carolina, yo ya habría presentado una denuncia por vejaciones y humillaciones; hasta la tarde del jueves, cuando hablé con ella por última vez no lo había hecho».

La alcaldesa no entiende cómo Carolina Díaz Medina soportó las humillaciones durante meses de su diseñador, según su versión, y nunca advirtió nada. «A nadie le advirtió nada, incluso ni el día de la presentación de las cuatro candidatas a reinas que se desarrolló la semana pasada. Ella llegó tarde y el diseñador nos dijo que era porque había salido tarde del trabajo». Sin embargo, ahora que Carolina ha denunciado las vejaciones que atribuye al diseñador, la regidora se lamenta que nunca advirtiera nada antes.

«He mantenido conversaciones a través de whatsapp y en una llamada telefónica con ella y le pregunté si no le había comentado a nadie todo lo ocurrido; me dijo que le había advertido algo al padre... Yo no entiendo cómo alguien puede saber que está pasando algo como lo que cuenta Carolina y no lo comunica», reitera la alcaldesa, que atendiendo las explicaciones facilitadas por Carolina Díaz –quien durante su formación universitaria realizó prácticas en el Ayuntamiento– le ha expresado su total apoyo según la versión que le ha facilitado a la organización y que desveló en sus vídeos.

Carolina fue a la gala

Los hechos comenzaron a las tres de la tarde del lunes. El diseñador le manda un mensaje por whatsapp a Carolina para advertirle que quiere hablar con ella porque no tiene claro que vaya a participar en la gala. La candidata se reúne a las cuatro con el creador de su traje.

En el transcurso de esa conversación, siempre según la versión de la propia Carolina, Yosxu Riverol le dijo que no la soportaba y que no le iba a facilitar un camión para que pudiera llevar su traje a Los Llanos de Aridane y así poder desfilar en la gala que iba a comenzar cinco horas después.

Carolina, que estaba acompañada por su hermana gemela, sufre una crisis de ansiedad y se traslada a un centro de salud para recibir atención médica. La hermana llama al alcalde de San Andrés y Sauces –ayuntamiento patrocinador de su fantasía– para advertirle que el diseñador no deja que participe Carolina en la gala; el creador comunica a la organización que su candidata, por motivos de salud, no saldrá en la gala. «Eso es una causa mayor para cambiar a la aspirante», cuenta la alcaldesa de Los Llanos.

Cuando la gala ya iba a comenzar, la propia Carolina Díaz llega al recinto donde se celebra la gala de elección de la reina en la que precisamente ella debía salir a desfilar y se acerca a la mesa del jurado para advertir que había sufrido una crisis de ansiedad y que no podía participar. La alcaldesa asegura que en ningún momento dijo que quería participar ni tampoco pidió que se impidiera salir a otra persona con su traje. «La relación de la organización del Carnaval es con el diseñador, que es quien hace la inscripción y acepta las bases, pero si la candidata pide que nadie salga con su traje, tenga por seguro que no lo habríamos permitido».

Sobre las bases del Carnaval 2022, que no respetan el espíritu inclusivo que desde 2019 está en vigor en las galas de Los Llanos, la alcaldesa dijo que «tal vez se produjo en error en el uso del lenguaje inclusivo, pero no se ha cambiado el espíritu de la igualdad de género para poder desfilar en el espectáculo».