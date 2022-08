Aunque de forma verbal la organización del Carnaval de Los Llanos de Aridane asegura que desde el año 2019 este municipio celebra una gala inclusiva, que permite la participación tanto de mujeres como hombres, en las bases que regulan el certamen celebrado la noche del pasado lunes, donde un diseñador suplantó a su candidata, siempre se refieren solo a la participación de «candidatas».

En los seis folios que integran las bases que rigen la gala de elección de la reina tanto adulta como infantil para la edición 2022 solo se pone de forma genérica que «podrán inscribirse en este concurso aquellos diseñadores que presenten jóvenes mayores de 16 años de edad y las infantiles deberán comprender entre los 4 y 11 años el día que concursan».

A partir de ahí, cuando se refiere a la solicitud que debe formalizarse a modo de inscripción, se lee en la segunda cláusula que debe aportarse una fotografía de «la candidata», y también se precisa que se debe incluir «un CD con la música para acompañar a la candidata», además de pedir la fotocopia «del DNI de la Candidata».

También cuando se pide una explicación detallada de los elementos y mecanismo del traje de autoliberación se refiere a «la candidata» y se precisa que «la organización debe resolver sobre la admisión al concurso de las candidatas mediante una resolución de la Concejalía de Fiestas». Avanzan las bases, y de nuevo en femenino en su cláusula tercera:«Las aspirantes deberán asistir en traje adecuado», eso sí, este párrafo evidencia que las normas del concurso para elegir a la reina delCarnaval de Los Llanos de Aridane es un copia y pega del año 2017, donde antes de que se aprobara la inclusión de género, pues añade el enunciado que las participantes deberán seguir las indicaciones del director artístico «del acto inaugural del Carnaval 2017». Acto seguido, «el número de candidatas –en femenino– y el orden de presentación de las fantasías se designará en un sorteo previo».

Se admite el cambio

Precisamente en la cláusula tercera de las bases del concurso de elección de la reina del Carnaval de Los Llanos de Aridane se admite de forma expresa el cambio de candidata. «Tras la firma del documento y si por causas de fuerza mayor y debidamente justificadas causa baja la candidata inscrita –de nuevo en femenino–, podrá ser sustituida por otra, siempre y cuando reúna todos los requisitos exigidos en las presentes bases y se presente el cambio por registro de entrada. En caso de que la candidata cause baja sin la suficiente antelación al comienzo del espectáculo, la organización no se hará responsable si no hubiese tiempo de actualizar sus datos».

En las bases se utiliza en término candidatas en nueve oportunidades, sin que contemple la participación de un hombre. Con la aplicación de las bases que regulan la participación en la gala de la reina de Los Llanos de Aridane de la noche del pasado lunes, el diseñador Yosxu Riverol no tendría posibilidades de haber desfilado, como ocurrió, después de comunicar a la organización que su candidata, Candelaria Díaz Medina, había sufrido una crisis de ansiedad –provocada, al parecer, por su negativa a que desfilara–, lo que le impidió asistir a la gala.