El alcalde del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, Francisco Paz Expósito, confirmó la decisión del equipo de gobierno de esta localidad de reclamar al diseñador Yosxu Riverol la aportación económica que realizó en concepto de patrocinio para costear el traje de reina titulado ‘Infinita’ por incumplimiento de las condiciones de contrato. El regidor precisó que el acuerdo estaba condicionado al desfile de Carolina Medina como candidata en la elección de la reina en su condición de representante del municipio de San Andrés y Sauces, algo que no ocurrió en la gala del pasado lunes cuando fue el diseñador quien desfiló finalmente con la fantasía tras un desencuentro con la aspirante que desembocó en la joven en el Centro de Salud por una crisis de ansiedad.

Paz Expósito reiteró que el diseñador ha incumplido las condiciones del acuerdo para la promoción de San Andrés en Sauces en la gala de Los Llanos de Aridane, que pasaban por la participación de Carolina Medina en el espectáculo. “Nuestro ayuntamiento decidió apoyar la solicitud que nos planteó nuestra vecina, quien nos hizo partícipe de su sueño de aspirar a ser reina del Carnaval; le habríamos prestado la misma colaboración a otra vecina del municipio si nos lo hubiera solicitado, pero en esta oportunidad fue Carolina quien lo planteó”.

“Desde las cuatro de la tarde del pasado lunes, cuando recibimos la llamada telefónica de la hermana de candidata advirtiendo de los problemas con el diseñador, que le había comunicado que no la había a presentar, nos pusimos en contacto con él y le advertimos que la no participación de Carolina Medina suponía el incumplimiento de las condiciones del contrato”. “La hermana de Carolina fue la que nos comunicó la situación ya que ella se encontraba en el centro de salud con una crisis de ansiedad, según nos informó”, añade el regidor municipal.

Desde la Alcaldía de San Andrés y Sauces se explica que “a nosotros quien nos iba a representar en la gala del Carnaval era nuestra vecina, no un traje; de hecho, en el desfile tampoco se nombró a la firma patrocinadora, precisamente porque una fantasía no nos representa, sino la joven, que fue quien solicitó la colaboración municipal”.

El Ayuntamiento de San Andrés y Sauces destinó 2.500 euros al patrocinio de la candidata Carolina Medina, para que pudiera lucir la fantasía diseñada por el creador palmero Yosxu Riverol.

Los hechos se remontan a las tres de la tarde del pasado lunes, a seis horas del inicio de la gala de elección de la reina, cuando -según la versión de la aspirante-, el diseñador le envió un mensaje para reunirse con ella porque tenía serias dudas de presentarla en la gala del Carnaval de Los Llanos de esa noche.

Francisco Paz reitera todo el apoyo a su vecina Carolina Medina, tal y como se lo ha trasladado también a través de las llamadas telefónicas realizadas para interesarse por su estado y evolución tras sufrir la crisis de ansiedad por el desencuentro con el diseñador que la dejó sin cumplir su sueño.

Según explicó Carolina Medina en el vídeo divulgado en sus redes sociales, eldiseñador le dijo la misma tarde del lunes, antes de la gala que no le caía bien y no la soportaba, por lo que había tomado la decisión de no presentarla, y le dijo que si quería participar en la elección de la reina de Los Llanos de Aridane que se buscara un camión para trasladar la fantasía, lo que provocó una crisis de ansiedad.

No se trató de un episodio aislado en la relación entre diseñador y candidata. Carolina cuenta en su vídeo que fue en 2019 cuando se puso en contacto con el creador para hacerle saber de su deseo de cumplir su sueño de ser aspirante a reina. “Mi ilusión no era lograr el cetro, sino disfrutar de los preparativos de la elaboración de la fantasía y del sueño de estar tres minutos en el escenario con mi familia y amigos animándome mientras desfilaba”. Pero todo eso se desvaneció como un castillo de naipes cuando la tarde del lunes, antes de la gala, Yosxu Riverol, según la candidata, le dijo que no la iba a presentar.

“He aguantado faltas de respeto y denigraciones por cumplir mis sueños”, explica Carolina Medina, que incluso asegura que el creador nunca le dejó participar en la elaboración de la fantasía porque le decía que la experiencia que él había ganado en once años no la iba a adquirir ella en unas horas. “No me ha dejado ni probar nada ni ir al taller”, insiste la candidata.

Carolina cuenta que después del mensaje de 2019, fue en febrero pasado cuando Yosxu Riverol le dijo si se quería plantear a la gala que se trasladó de la edición de febrero a agosto para sortear la incidencia del covid. “Le dije que antes quería reunirme con él en persona y que me llevara bocetos del traje para aclarar todo”.

Según el testimonio de la candidata, el creador de la fantasía le recriminó que en el ensayo general celebrado el domingo, la víspera de la gala, ella hablara mal de él”, algo que niega, después de culpar al creador de haber llegado tarde a la presentación de las cuatro aspirantes a reinas que se desarrolló la semana pasada. Ese día, Carolina aporta otro detalle que habla del maltrato recibido por su diseñador, según su opinión. “Cuando me maquilló para venir a la presentación me dijo: menos mal que pude hacer un milagro con tu cara”.

La negativa de Yosxu Riverol a facilitarle la participación en la gala la llevaron a una crisis de ansiedad que le impidió participar en la gala de la reina. Así, el propio diseñador comunicó a la Concejalía de Fiestas de Los Llanos de Aridane la situación y, argumentando motivos de salud de su candidata, asumió la responsabilidad de vestir la fantasía que había diseñado, dado que este municipio permite desde el Carnaval 2019 la participación en la gala de la reina tanto de hombres como de mujeres.

El diseñador acusado de impedir la participación de su candidata y al que ahora el patrocinador le reclama el pago del patrocinio lamenta todo lo que está pasado. “No voy a decir nada y solo tengo palabras de agradecimiento a cuantas personas me apoyan; no estoy pasando por los mejores momentos”, después de asegurar que quien debe acaparar los titulares de prensa de la gala del Carnaval de los Llanos de Aridane es su reina y “mi compañera y amiga, la diseñadora Ana Portocarrero, que ha vuelto a ganar el cetro por primera vez desde 2005”.

En la gala de elección de la reina del Carnaval de Los Llanos de Aridane celebrada la noche del pasado lunes resultó elegida soberana de las fiestas Mari Cruz Martín entre un total de cuatro candidatos, ya que en el último momento el propio Yosxu Riverol defendió sobre el escenario su fantasía. Mari Cruz Martín desfiló con la fantasía “Te espero en la aurora”, una creación de Ana Portocarrero.