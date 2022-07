El Cabildo de La Palma ha publicado un formulario para que los propietarios de infraestructuras situadas al borde de las coladas puedan detallar qué desperfectos tienen esas viviendas, cuartos de aperos, almacenes u otras infraestructuras limítrofes.

Al formulario se puede acceder mediante el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY69oSqIFlnuTihFyRDrAkhYPkdiDvN9YKWuKXZm26xnAyXA/viewform.

Desde la Corporación insular se solicita que, con la finalidad de poder avanzar y no retrasar el inventario, es importante que respondan aquellos propietarios con infraestructuras situadas en el límite externo de la lava y cuyos desperfectos se puedan recuperar de manera sencilla. Quienes no se encuentren en esta situación o su vivienda haya sido destruida, no deben rellenar la solicitud.

Los agentes de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma realizaron un primer informe hace meses. Por tanto, con el presente inventario se pretende tener la información lo más precisa y eficiente posible para que los trabajos de recuperación sean ágiles y efectivos.