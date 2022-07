Una donación anónima posibilita la atención psicológica a los afectados por el volcán de La Palma

La donación desinteresada realizada por un vecino de Zamora posibilitará que personas residentes en el Valle de Aridane reciban atención psicológica gratuita, y otros servicios de salud, gracias a la generosidad de este donante que, a través del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, quiso hacer llegar su ayuda a la población afectada. Por su parte, la entidad, conforme a la voluntad del donante, ha sido la encargada de contactar con distintas empresas o centros para facilitar servicios de salud a la población del Valle de Aridane, aunque sin descartar a otros ciudadanos de otros puntos de la Isla.

Para ser beneficiarios, se requiere, en principio, estar inscritos en el registro de afectados por el volcán, aunque podrá valorarse otras necesidades que indiquen otros ciudadanos de La Palma.

Con esta importante aportación económica, y con la colaboración de diversos profesionales y centros de la Isla, las personas interesadas podrán acceder no solo a los servicios psicológicos, sino también a consultas de oftalmología y de reconocimiento médico de conductores, entre otras.

La decana del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Linares, señaló que para acceder a estos servicios basta con contactar con la entidad, poniendo en valor el gesto plasmado en esa donación. Linares explicó que «esta persona se puso en contacto a través de teléfono móvil conmigo para decirme que quería hacer esa donación, y no quería hacerla a través de las administraciones». Este donante anónimo quería que llegara a las personas necesitadas, «dándole igual la fórmula, pero sí atendiendo las necesidades psicológicas de los afectados». El Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife actuó como mediador, y tras detectar necesidades entre las personas atendidas, se facilita asistencia psicológica gratuita y otras ayudas directas.

La decana apunta a que «las necesidades son muchas y los recursos pocos», con lo que gestos como estos «nos ayuda a paliar las situaciones actuales», apuntó la decana, quien también recalcó que el Servicio Canario de Salud presta estos servicios, «pero a través de esta donación se realizará también en centros privados, que también son parte implicada en este proceso de recuperación tras el volcán», dijo. De esa manera, añade, «logramos que un número mayor de usuarios consigan un beneficio en estas actuaciones».

Hasta agotar los recursos

La decana del Colegio Oficial de Psicología recalcó que se realizará esta labor «hasta que se terminen los recursos, aunque este donante ya nos manifestó que está tan comprometido que no le importa hacer una segunda inversión si fuera necesario». Y es que Linares insiste en que «trabajaremos para no dejar a nadie desamparado», ya que «cada persona necesita su proceso, y no sabemos la duración de las semanas, pero vamos a trabajar con todas ellas para no dejar a nadie sin atención psicológica».

Carmen Linares recordaba que «ya lo avisamos cuando comenzó la emergencia, solo estábamos viendo la punta del iceberg», apuntando a que «mientras estaba todo activo estaban acompañados, ahora, cuando se ha retirado todo el mundo, estas personas empiezan a ser conscientes de la realidad que tienen por delante y de las dificultades para comenzar de nuevo ante las realidades que les ha tocado vivir».

A eso, añadió, «siguen esperando las comprometidas ayudas que no terminan de llegar», lo que en su conjunto hace que «sea mucho más difícil esa salud mental por la que queremos abogar y que tienen derecho a recibir».