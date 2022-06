Los damnificados por el volcán de La Palma, «agotados» por las reuniones y la burocracia

Las personas que integran los colectivos de afectados no pueden más. Así se lo han trasladado al nuevo comisionado especial del Gobierno para la reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, que inició su trabajo sobre el terreno reuniéndose con los colectivos de personas afectadas por la erupción volcánica de Tajogaite. La burocracia, las reuniones interminables y, sobre todo, el que no se haya plasmado ninguna de las propuestas emanadas de estos colectivos hacen que estén en una situación en la que ya no confían en las administraciones.

Así lo expresó la presidenta de la Asociación de Vecinos de Las Manchas, Jennifer Sánchez, que lamentó que «tenemos la sensación de que no nos han tenido en cuenta», cuando «hay soluciones que se están retrasando cuando nos han repetido que no es un problema de dinero», lo que está generando agotamiento y «ganas de tirar la toalla». En su caso, ya lo ha hecho con el proyecto Revivir el Valle, tras no recibir respuestas a sus planteamientos. Es una situación «agotadora», reclama, ya que «son reuniones en las que escuchamos uno tras otro los problemas sin resolver y terminas cansándote». Por eso, indica que a Héctor Izquierdo «le hemos dicho que queremos que esto funcione con nuestra predisposición». Y es que para ella «las administraciones no han sido ágiles y queremos que Izquierdo sienta desde el otro lado y punto de vista lo que falta y lo que necesitamos», para de ese modo «avanzar con una burocracia más ágil para conseguir las soluciones cuando tienen que llegar y no cuando el afectado las ha encontrado por sí mismo». En ese proceso de conocer la realidad del proceso de recuperación de la Isla, Izquierdo mantuvo otro encuentro con el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, en la que este último incidió en la necesidad de que se instrumenten medidas extraordinarias que permitan ejecutar ese proceso con garantías.