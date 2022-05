Robles: «Ante un posible hecho delictivo no se pueden hacer especulaciones»

Casi a la misma hora que Paz Esteban, directora del Centro Nacional de Inteligencia, admitía a los portavoces del grupo parlamentario que el teléfono de Pere Aragonès, actual presidente de la Generalitat de Cataluña, figura entre los 18 móviles pinchados a dirigentes independentistas por el CNI con la autorización del magistrado del Tribunal Superior encargado de controlar los movimientos del servicio secreto que vulneran derechos fundamentales, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ofrecía en la Isla Bonita su visión sobre las escuchas ejecutadas a través del sistema spyware Pegasus.

«A diferencia de otras personas que cuando ocurre un hecho hacen imputaciones y especulaciones sin ningún tipo de pruebas, yo puedo hacer lo mismo sobre el hecho de que mi teléfono haya tenido una infección», dijo sobre el ataque externo que el ministro Félix Bolaños, responsable del área de Presidencia, reconoció que habían sufrido, entre mayo y junio de 2021, las terminales de Pedro Sánchez y Margarita Robles. «Creo que desde la perspectiva del estado de derecho y democrático que vivimos en España solo los tribunales pueden llegar a determinar esas autorías y responsabilidades. En este sentido, sería una frivolidad por mi parte hacer algún tipo de imputación», aclaró la magistrada y política leonesa.

Robles, que acudió a las instalaciones de El Fuerte para agradecer la gestión de los militares en la crisis eruptiva del volcán de Tajogaite, incidió en el hecho de que «nosotros lo único que hemos hecho, como cualquier ciudadano que tiene conocimiento de un hecho delictivo, es informar de lo sucedido a la Justicia. Mientras se aclaran responsabilidades lo único que podemos hacer es dejar actuar a las personas que tienen los mecanismos precisos para delimitar las responsabilidades jurídicas, es decir, que ante un posible hecho delictivo no se pueden hacer especulaciones», repitió la que fuera ministra de Exteriores entre noviembre de 2019 y enero de 2020. «Esa es la mejor manifestación de democracia».

«Esto requiere pruebas»

Margarita Robles, que no quiso entrar de lleno en el cruce de declaraciones abierto entre las distintas fuerzas políticas, sí admitió que ella puede tener un pensamiento sobre lo ocurrido, pero «esto requiere pruebas y a mí no me toca hacer esa labor».

Sobre el papel de Paz Esteban en la comisión dijo que «está cumpliendo con su misión, aunque ha sido una pena que se haya tardado tanto tiempo en crear una comisión de gastos reservados. Este es el único sitio donde el Centro Nacional de Inteligencia puede comparecer porque como todo el mundo sabe las cuestiones referidas al CNI tienen el cartel de secretas. Por lo tanto, estamos ante un proceso de máxima normalidad en el que la directora del Centro Nacional de Inteligencia facilitará la información que ella crea oportuna».