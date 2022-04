CC pide recurrir al pozo de San Antonio para el riego de plátanos en San Isidro

Coalición Canaria (CC) reclama al Cabildo de La Palma que use el tubo del Pozo de San Antonio para suministrar agua de riego a las 180 fanegas de plátanos de la zona de San Isidro, ya que consideran «incomprensible» que exista una instalación que pueda llevar agua de riego a estas fincas y no se esté usando.

Los nacionalistas aseguran tener constancia de que los agricultores le hicieron esta propuesta al presidente insular, Mariano Hernández, y al consejero Carlos Cabrera hace 15 días, quienes dijeron que la iban a estudiar, «pero no se ha movido nada».

CC insiste en que mientras se espera por la obra del Gobierno de Canarias, que aún llevará meses, el Cabildo podría reconducir el agua a través del tubo del Pozo de San Antonio con una intervención relativamente sencilla y un coste que no superaría los 20.000 euros, según calculan los agricultores.

La formación critica que todavía no se ha haya hecho el cierre del anillo por la Carretera de Fuencaliente y llama la atención que «en seis meses el Cabildo no haya tenido tiempo de contemplar todas las opciones posibles para no dejar que los cultivos se sequen por falta de agua y, sobre todo, sabiendo que el pozo ha estado operativo bombeando agua al buque cisterna».

CC se pregunta «¿a qué está esperando Mariano Hernández?» si, tal y como aseguran, las canalizaciones están operativas y se puede empezar ya a suministrar agua mientras se ejecuta por otro lado la obra del Gobierno regional.