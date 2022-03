Nieves Lady reclama que se amplíe a toda La Palma el decreto urbanístico

CC reclama al Gobierno de Canarias que modifique el decreto urbanístico para ampliar su ámbito de aplicación a toda la isla. «El presidente del Gobierno se comprometió hace semanas y no lo ha hecho», recuerda Nieves Lady Barreto. «Ni el decreto, ni las viviendas, ni ayudas al alquiler... ¿a qué está esperando?».

«Seguiremos insistiendo hasta conseguirlo, porque hay cosas que podrían estar resueltas ya y no hay justificación para este retraso», añade la diputada. «Retrasar las decisiones y anunciar cosas que después no se hacen solo consigue que las personas se desesperen y sufran. No se está poniendo a las personas por delante».

Barreto insiste en que debe facilitarse que las personas que ya tienen terrenos fuera de los tres municipios del Valle de Aridane, o que tienen la oportunidad de adquirirlos, puedan también construir su vivienda aplicando las ventajas de este decreto. «A quienes ya tienen un terreno en otra parte de la isla no se les puede decir que si quieren reconstruir su casa tienen que comprar otro en el Valle, porque la mayoría de ellos no tiene recursos para hacerlo», advierte la diputada, al tiempo que señala que el decreto está generando especulación en los precios.