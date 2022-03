Vecinos de La Palma reclaman más participación, ayudas y un nuevo acceso a la costa: "No más engaños ni ocultismo" La presidenta de la AAVV de Las Manchas asegura que los afectados tienen un "sentimiento agrio" porque no logran participar de manera activa en el diseño de la reconstrucción, sin informes oficiales ni información, y con un conjunto de ayudas que "se publican y parece que no llegan".