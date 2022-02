«He desenterrado a un muerto»

Sepultada entre toneladas de cenizas. Así se encontró hace un par de días su casa Vicente, un vecino de Las Manchas que afirma estar «desenterrado a un muerto». Su hogar está ubicado en el 155 de la carretera de San Nicolás (El Paso), a menos de 150 metros del cono del volcán de Tajogaite. Allí, en Montaña Rajada, residía su hijo Saúl y su pareja en el momento en el que la lava se hizo visible con virulencia.

José Vicente Leal Jerónimo tiene 60 años, se jubiló después de desempeñar las funciones de técnico de administración en una empresa de transporte y logística de ámbito regional y, además de Saúl, es padre de Adán. Ahora vive con su mujer, Marina, en una segunda vivienda localizada muy cerca del acceso principal al Centro de Visitantes de la Caldera de Taburiente (El Paso). Ha invertido más de 30 años en levantar el inmueble de Las Manchas y se siente «orgulloso» de la solidez de sus cimientos. «Esa casa está bien hecha, si no hubiera sido así ya no existiría», repite al tiempo que el ruido que provoca una pequeña pala mecánica que se mueve junto a él se cuela en una conversación telefónica que no se alarga más de diez minutos. «Aquí nos queda faena», incide con amabilidad como queriendo justificar que no está para perder el tiempo.

En la ladera sur

La casa de Vicente se encuentra en la ladera sur del volcán de Tajogaite. Durante semanas permaneció fuera del alcance de las coladas, pero en la última fase de la erupción se abrieron dos bocas a menos de 40 metros del punto en el que ahora se trabaja para desenterrar más de tres décadas y media de recuerdos. «Mi objetivo es recuperarla, luego ya veremos qué hacemos con ella... Por mi cabeza en estos momentos no pasa rendirme. Aquí están enterrados más de 30 años de mi vida, ya no tengo edad para empezar de nuevo», sostiene sin obviar que están siendo los «meses más difíciles» que recuerda.

La tarde del 19 de septiembre le cogió en la casa de Las Manchas y con el motor del coche en marcha. «Había terremotos cada 10 segundos y sabía que en cualquier instante esto iba a reventar. Los vulcanólogos y geólogos apuntaban a iba a pasar más cerca de Jedey, pero la lava estaba buscando un punto de salida y apareció en la zona de Tajogaite», comenta respecto a los preparativos de la «huida».

Antes de que se abrieran las bocas en la ladera sur, la que se provocó daños irreparables en la zona del Corazoncito y en el cementerio de Las Manchas, Vicente verificó que su casa seguía a salvo desde el aire: las imágenes captadas por drones se convirtieron en una esperanza que a punto estuvieron de fracturar las coladas que se detuvieron a unos 30 metros de un escenario dominado por un enorme tejado. «Ya he podido ver que hay cosas que se han roto en el exterior, pero aún es pronto para valorar los daños... Lo importante es que sigue en pie y que la vamos a rescatar», simplifica.

«Aquí están enterrados más de 30 años de mi vida, ya no tengo edad para empezar de nuevo» Vicente Luis Leal - Afectado

Franceses, grancanarios, italianos, tinerfeños, alemanes, palmeros... La cuadrilla de Gesplan que el jueves estuvo retirando cenizas en el perímetro que ocupa su casa se parecía mucho a uno de esos batallones de cascos azules que se envían en misión de paz a una zona arrasada por un conflicto bélico. «Está gente lo da todo y empatiza con el sufrimiento de las personas que se encuentran de frente con la nada muchísimo más que aquellos que están obligados a estar al pie del cañón con sus vecinos», agradece sin olvidar que la situación que se vivió el pasado viernes fue algo «surrealista».

Muchos de los operarios se presentaron en la zona cero antes de las ocho de la mañana, empezaron a retirar cubos de ceniza y tras una llamada de teléfono José Vicente se quedó solo. «Lo de las órdenes y contraórdenes en el mundo de la política me hace mucha gracia, pero a mí no me asusta el trabajo». Al rato, con el grupo ya desplazado a otro enclave cercano, el dueño del inmueble había abierto una buena zanja volvió el palista. «Los dos nos pasamos la mañana solos y la verdad es que le pegamos un empujón bueno a la faena».

«Dinero para reconstruir»

Vicente es consciente de que la casa está en medio de la nada [antes de que estallara el Tajogaite en ese entorno solo había otras tres construcciones familiares y una bodega], que no hay agua, carreteras, luz, teléfono... «Esto va para largo y soy el primero que no quiere recibir falsas promesas de que puedo volver a estar en casita en dos o tres meses. Hay que retirar la ceniza, volver a marcar los caminos, devolver los servicios básicos... Yo no sé el tiempo que se necesita para que la normalidad regrese a esta zona, pero en estos momentos me conformo con pasar las próximas navidades en Las Manchas», pide como deseo al tiempo que reflexiona sobre los pasos que se deben dar a corto y medio plazo. «Todo el dinero que dicen que va a venir y el que sigue en stock hay que reinvertirlo en reconstruir lo que sigue en pie, lo que está debajo del volcán ya se perdió para siempre y ahí se necesitan otro tipo de actuaciones: hay que recuperar sí o sí lo que se ve y compensar a los que lo han perdido absolutamente todo», remarca José Vicente.

Mientras en Montaña Rajada se disparan los rumores que apuntan a que supuestamente la administración estaría interesada en contar con puntos estratégicos –unas especies de geolugares turísticos– muy próximos al cono volcánico [esta vivienda está a menos de 150 metros], Vicente se resiste a perder algo que levantó con muchos esfuerzos: «Estoy desenterrando a un muerto», reivindica con la certeza del que sabe que hay días en los que toca luchar en solitario, o con la ayuda de un palista.