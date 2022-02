«Los ciudadanos se tienen que acostumbrar a repartos de alcaldías»

Había quien decía que no iba a cumplir el acuerdo.

El acuerdo con el Partido Socialista implicaba un cambio de la Alcaldía, cosa que no ocurría con el pacto anterior, pero en este caso lo negociamos así, era un pacto que incluía también que nos cedieran el área de Servicios Públicos y Obras, cumpliendo en fecha y forma lo pactado.

¿Este pacto no supone que pierda el PP?

Si lo comparas con lo que teníamos anteriormente, sí, pero aquí no se trata de perder o ganar. Se trataba que habíamos llegado a una situación insostenible con Coalición Canaria por una falta de comunicación que impedía seguir gobernando y tuvimos que tomar una determinación en contra de nuestros intereses, pero necesario para para un gobierno como el de Santa Cruz de La Palma y su ciudadanía.

En este año y medio, ¿cómo les ha ido en el pacto?

Nos ha ido bien. Si tuviéramos alguna queja, no cumpliríamos con el pacto. Yo siempre digo que a todos los partidos nos gusta gobernar en solitario, con la mayoría absoluta pertinente, pero en Santa Cruz de La Palma estas cosas son imposibles. Tardarán años en que se dé esa circunstancia y nos tenemos que acostumbrar a que haya que ceder y que se reparta la Alcaldía. Es algo que aquí se ve con cierta naturalidad.

¿Es tan difícil que algún día se alcance esa mayoría?

Tenemos esa idiosincrasia. Con vistas al próximo año nadie tiene previsto que haya mayoría por ninguno de los partidos.

Ser alcalde estos dos años, ¿fue más difícil que en la otra ocasión?

No. Para que se me entienda, las situaciones han sido más difíciles desde el punto de vista social, pero en el trabajo interno fueron más complicadas en la etapa anterior. Había una situación económica que llevó muchas veces a pensar que el Ayuntamiento quebraba porque no teníamos capacidad para pagar los sueldos de los propios empleados, ni las deudas amontonadas con las empresas.

¿Se ha podido recuperar esa situación?

Si, incluso estamos pensando en acudir otra vez a la deuda para acometer inversiones de gran calado y que podemos asumir. Vamos a otros niveles de los que estuvimos en su momento.

¿Teme que su electorado no entienda su acuerdo con el PSOE?

Puede haber quien no lo entienda, lo que pasa es que los electorados, por lo menos las personas que están muy afín a los partidos y unas creencias muy arraigadas con las ideologías que representamos, solamente entienden un escenario que es que gobierne su partido y además el que no comparta. Entonces lejos de no compartir, si encima tienes que ceder el bastón de mando, pues duele más. Pero es que es parte del juego democrático.