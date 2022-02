«La capital palmera se ha quedado rezagada»

¿Cómo afronta esta nueva singladura política?

Con nervios, cómo no puede ser de otra manera, pero bueno, con mucho orgullo, la verdad. Hay mucha responsabilidad e historia en este municipio y en este Ayuntamiento.

¿Los votantes del PSOE en la capital entienden este pacto?

Me consta que sí. Yo soy parte activa del partido desde hace 10 años y he vivido ambas situaciones. Creo que eso está un poco superado. Al final lo que yo percibo es que la gente lo que quiere es que las cosas salgan adelante y que haya estabilidad en los pactos.

¿Cómo ha sido esta etapa con el PP?

Bien. La verdad es que muy tranquila. Ha sido una relación buena, ha sido fluida y nos hemos entendido. Nos hemos dejado trabajar y hay respeto por ambas partes, la verdad.

Antes de este cambio de gobierno, ¿de qué logro está más orgulloso?

Es complicado porque el contexto ha sido bastante difícil, pero creo que, desde el esfuerzo de nuestras áreas, hemos conseguido poner en valor el patrimonio de este municipio. Estamos trabajando en sacar proyectos adelante que creo que han estado un poco olvidados o dejados de la mano. Se ha tratado de reforzar los Servicios Públicos, algo que también venía condicionado por la situación económica que veníamos padeciendo y creo que hemos tratado de desbloquear.

¿Y cuál es el objetivo para el año y medio que resta de mandato?

Tenemos proyectos ya financiados. Una demanda del Partido Socialista y que creo que al final será una realidad, es el Centro de Día para mayores. También el recuperar los espacios y la calle. Luego hay proyectos que están ahí, que no hemos licitado pero que ya tenemos la financiación para forzar esa parte patrimonial, como la cueva de Carías, que viene caminando desde el mandato pasado, recuperar el espacio del Castillo de Santa Catalina, que ya tenemos un proyecto de mejorar de sensibilidad, o la Sala la Recova como un punto de multifuncional para el municipio. Parecen pequeñas cosas, pero dan cobertura a las necesidades actuales.

¿Qué es eso de recuperar la calle?

Es tiempo de intentar recuperar la calle. Creo que hay que articular ordenanzas que tenemos previstas para que tenga cabida otra vez la vida en la calle que hemos perdido por el tema sanitario. Es fundamental, y eso nos va a ayudar a recuperar el orgullo de pertenencia a este municipio y quitarnos los complejos.

¿Está usted de acuerdo conmigo en que a esta ciudad le falta algo?

Nos hemos quedado rezagados. Lo primer es creernos lo que somos. Eso se ha diluido un poco. Aquí está el origen de la Isla, la cultura, el patrimonio y todo. stamos ya trabajando, intentando desbloquear una ilusión que teníamos como grupo de gobierno, que era tener un espacio, por ejemplo, para eventos.

¿En qué quedó su proceso de expulsión del PSOE?

Nunca lo supe. No me preocupa que se reactive el proceso, porque ahora mismo solo me preocupa el presente y el futuro de Santa Cruz de La Palma.

Sus compañeros de grupo municipal, ¿lo apoyarían si es expulsado?

Sí. Estamos unidos.

¿Pensó alguna vez que iba a ser alcalde?

Nunca. Eso no formaba parte de mi plan de vida, pero ni de lejos. Esto ha sido unas causalidades, una detrás de otra. Llegué al PSOE en el año 2011 para llevar prensa durante cinco meses y diez años después voy a ser alcalde. Me metí en este jaleo con todo honor y orgullo, sin dejar de ser yo mismo pero con el respeto al cargo y cuidando la imagen de mi municipio.