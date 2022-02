Los afectados por el volcán se unen frente a las administraciones

Tras varios meses en los que han surgido distintos colectivos de afectados por el volcán, una manifestación conjunta que se celebrará el próximo 25 de febrero servirá para unir definitivamente a todos ellos para reivindicar sus derechos y ayudas ante las administraciones. Será la primera vez que realicen este tipo de acción, que llevará el lema Por nuestro futuro y que recorrerá el centro del municipio de Los Llanos de Aridane coincidiendo con la celebración en la misma localidad de la conferencia de presidentes autonómicos.

Este anuncio lo realizó la secretaria de la plataforma de afectados, Fátima Ramos, quien recalcó que esa unión «es lo que importa», sobre todo «en este momento y para todo lo que vendrá», incidiendo en que se trata de una unión definitiva. En ese sentido, indicó que se distribuirán tareas entre los colectivos, que informarán conjuntamente de todo lo que vayan «haciendo y realizando». «Esta parte de la Isla está muerta», sentenció, por lo que es necesario «unirnos todos para que nos escuchen por el bien del afectado y del vecino».

Sobre la manifestación, se refirió a que servirá para reivindicar las necesidades y derechos de los afectados por el volcán, e indicó que caminarán «juntos en esta trayectoria, que no está siendo fácil» porque ven que «muchas de las situaciones no se han resuelto ni nos han dicho cómo se van a resolver», en referencia a que no cuentan con ellos para la toma de decisiones.

Por su parte, la representante de las asociaciones de vecinos, Jennifer Sánchez, defendió que se han acordado acciones como la elaboración de un manifiesto conjunto, «poniendo en papel lo que requerimos y no ha llegado». Además, indicó que «aún hay trabajo que consensuar», a la vez que reconoció que el camino para el acuerdo «no ha sido fácil», y quiso aprovechar para hacer un llamamiento a asociaciones agrícolas y empresariales que permita aunar criterios y detectar todas las necesidades.

En este sentido, reclamó que les den voz para proseguir avanzando «en una línea recta paso a paso y a la vez pidiendo soluciones para todos los sectores», al mismo tiempo que calificó como primera necesidad la solución habitacional, junto a «esas ayudas que no terminan por llegar».

De igual modo se pronunció el representante de la asociación de afectados, Imeldo Pérez, ya que «es el momento de estar todos juntos, apoyando todo lo necesario para que no se queden en lo que prometen, sino también que lo hagan». Sobre ese aspecto lamentó que «el futuro es incierto y necesitamos el apoyo y que los políticos entiendan nuestra incertidumbre, para lo que «es necesario que cuenten con nosotros para definir los procesos de recuperación».

Por último, el representante de la iniciativa de apoyo ciudadano, Alberto Hernández, recordó que «desde el principio hemos ido a destiempo en toda la gestión del problema volcánico» y admitió que «se ha puesto voluntad haciendo cosas bien y cosas regulares», pero también denunció que «muchas decisiones se han tomado de manera irregular y han sido un perjuicio que ha restado fondos al proceso de reconstrucción».