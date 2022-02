Los vecinos afectados por el volcán de La Palma exigen más seguridad para evitar los hurtos en las casas sin habitar

El aumento de la seguridad nocturna en las zonas próximas a las coladas y viviendas es una de las peticiones que los vecinos de Las Manchas reclaman para evitar hurtos. Así lo confirmó la consejera insular de Seguridad y Emergencias, Nieves Rosa Arroyo, quien apuntó a que «la gente ha podido volver a sus viviendas y hay muchas personas que no son vecinos que están visitando la zona, adentrándose en propiedades privadas». La consejera indicó que «actualmente no hay denunciado ningún hurto», pero en las reuniones de seguimiento «nos encontramos con estas quejas».

A los habitantes les preocupa que alguien pueda entrar en sus propiedades porque no hay vigilancia por las noches, ya que durante el día se producen labores de limpieza. Por ello, la consejera señaló que en el seno del Plan Insular de Emergencias de La Palma (Peinpal), reunido ayer, se coordina con la seguridad de la zona sur de las coladas, además de mantener frecuentes reuniones con la Guardia Civil, agentes de Medio Ambiente y Gesplan para poner vigilancia en tres puntos, «alrededor del cono, en San Nicolás y en las cercanías del Cementerio de Las Manchas, para evitar también los accesos incontrolados sobre las coladas», indicó la consejera Nieves Rosa Arroyo.

A los habitantes del Valle de Aridane les sigue preocupando los indicadores de gases en el aire

Además, entre las principales preocupaciones tratadas en el seno del Peinpal, continúa estando el control de los gases en los núcleos poblacionales costeros del municipio de Los Llanos de Aridane que continúan evacuados. Para su control, el presidente insular, Mariano Hernández Zapata, informó que se han colocado seis sensores, distribuidos entre La Bombilla y Puerto de Naos. El presidente indicó que «no tenemos conocimiento de las circunstancias por las que se dan esos gases, pero vamos a trabajar para publicar cuanto antes los niveles de gases diarios para que la sociedad esté informada».

Vigilancia las 24 horas

A Nieves Rosa Arroyo es eso «lo más que me preocupa», para lo que estas nuevas instalaciones les permitirá contar con información durante las 24 horas, «monitorizado y remitiendo toda la información a un punto telemático para controlarlo», apuntó. Y es que «lo más duro de todo es que esa gente no pueda volver a sus casas», añadió Arroyo antes de precisar que «la gente nos demanda falta de información sobre eso, por lo que queremos informar puntualmente para que vayan tomando consciencia de la situación en cada momento». La consejera añadió que «la gente está muy desanimada» porque la actual situación les impide saber cuándo van a poder volver a sus casas en esas zonas de costa. Además, también se está trabajando en la instalación de tres estaciones meteorológica. «Tenemos claro que una se colocará en La Bombilla, otra cerca del cono y la tercera aún no tiene destino definitivo, aunque probablemente será en Puerto de Naos», adelantó Hernández Zapata.

El Peinpal también sirvió para poner sobre la mesa los estudios necesarios para continuar los trabajos sobre coladas para aperturas de carreteras y caminos vecinales. Así, Hernández Zapata informó que en el plazo de un mes pudiera estar abierto el cruce de La Laguna, «con la todos los servicios y totalmente asfaltado», mientras que, en unas dos semanas, se espera que las carreteras de San Isidro y de La Majada puedan ser transitables.

El presidente insular apuntó a que en esas tres vías se están realizando actualmente la instalación de los suministros públicos perdidos por las coladas, además de «ir picando el material para compactarlo y tener una vía lo más accesible y en las mejores condiciones».

Sobre ese aspecto, Arroyo apuntó a que se solicitó un estudio geotérmico de las coladas afectadas por estas vías, para poder seguir avanzando en el desarrollo de la carretera de La Laguna a Las Norias, «porque debemos que tener claro cómo está la temperatura y sobre todo por si nos encontramos algún tuvo volcánico».

Otra de las actuaciones previstas para los próximos días es la de habilitar un sendero que permita acceder al cono principal del volcán. Esto se realizará «teniendo claro las zonas por las que se puede transitar», señaló Hernández Zapata, quien además insistió en la necesidad de respetar la señalización y hacer un uso responsable del camino.