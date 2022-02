Francisco Paz: «El socialismo palmero tiene un gran sentimiento de cambio»

¿Ha sido difícil para usted dar este paso?

Es cierto que no fue fácil, pero fue un paso meditado durante algunos meses. Y, además, consultado con mucha gente, fuera del partido y dentro del partido. Pero bueno, cuando se está en política y se está bajo las siglas de un partido como el PSOE y tienes un cargo público, tienes una responsabilidad que tampoco puedes eludir. Es cierto que lo más fácil hubiera sido ponerme de perfil y evitar poner sobre la mesa otra opción para que los militantes pudieran decidir, debatir y hacer un análisis interno.

¿Pero cree que se va a generar una confrontación interna en el PSOE?

Al final he dado el paso y lo hago desde la responsabilidad y para intentar que la militancia tenga otra opción sobre la mesa. Y todo independientemente de que la gente piense que esto es una confrontación. Nada más lejos, ya que lo que queremos es poner sobre la mesa más opciones para que la militancia pueda hacer un análisis interno, pueda tener un debate y más aun teniendo en previsión el próximo año una campaña electoral.

¿Cuál es su aspiración?

La de tener un Partido Socialista que ilusione a ese electorado que se ha ido perdiendo y tener un partido que, orgánicamente, sea mucho más fuerte del que tenemos.

Pero un paso como este no se da solo...

El motivo principal no es un capricho personal de Francisco Paz, hay un equipo de personas detrás de esto. No es un proyecto mío, es de un equipo importante de gente y que está avalado por un sentimiento de cambio que hay que en gran parte de la militancia de La Palma. Este paso no se da porque sí, se da porque se palpa ese sentimiento de cambio que hay en la isla de La Palma. Por eso hemos decidido dar el paso y veremos si realmente la militancia quiere ese cambio.

Puede dar algún nombre...

Ahora mismo no ha empezado el proceso congresual, los nombres irán saliendo. Pero hay un equipo importante de gente avalando este proyecto y el que me ha tocado ponerme al frente.

¿Qué se ha hecho mal para que se pida ese cambio?

Yo no voy a ser quien valore lo que se ha hecho mal. Hasta ahora se ha hecho de la manera que la actual dirección del partido ha entendido oportuno. Lo que está claro es que los tiempos cambian. Hay nuevos retos en la isla de La Palma, nuevas oportunidades y lo que sí es necesario es cambiar la estrategia para que todas las agrupaciones en cada uno de los catorce municipios tengan voz y participación en las decisiones políticas de nivel insular. Todas y cada una de las agrupaciones, en el municipio que estén, con mayor o menor representación, tienen que tener voz y participación para que la final sea una reconstrucción real de la Isla y que este paso atrás que nos ha hecho dar el volcán seamos capaces de avanzar.

¿Cree que hay un problema de liderazgo?

El principal problema que detectamos es que hay agrupaciones que orgánicamente no existen. Tenemos que trabajar más con ellas en el día a día. Estamos a un año de unas elecciones municipales y si no tenemos las agrupaciones de los catorce municipios, no seremos capaces de afrontar los nuevos retos y de estar en todas las administraciones para conseguir ese electorado que hemos perdido y que podamos tener representación de compañeros que tengan áreas de gestión para intentar hacer una reconstrucción real de la Isla.

¿Considera que su partido preferiría evitar unas primarias?

No nos vamos a engañar. Las primarias las implantó el PSOE como un ejercicio de autocrítica. Es cierto que puede haber tensión entre los candidatos y es cierto que lo más fácil siempre es que todo fluya. Pero si todo fluye, puede ser por dos cosas: o que todo está bien, que nadie quiere un cambio, o que no hay capacidad de autocrítica. En este caso, hasta ahora el actual secretario general cada vez que se ha presentado ha tenido el apoyo unánime. Ahora hay un sentimiento de cambio y tenemos la opción de unas primarias. Creo que al final no va a ganar ninguna de las dos partes, sólo el partido socialista, porque va a salir de un debate interno donde la militancia se ha movido y ha decidido dejando un partido mucho más fuerte de cara a unas elecciones que tenemos el próximo año.

Desde que hizo pública la candidatura, ¿ha hablado con Anselmo Pestana?

No.

¿Y con el presidente regional Ángel Víctor Torres?

Con él sí hemos tenido reuniones.

¿Cuál ha sido el planteamiento de esos encuentros?

Es un debate interno para intentar, de alguna manera, que haya la menor tensión posible. Pero bueno, es lo lógico en un proceso de este tipo y dentro las responsabilidades de un secretario general regional.

¿Los pactos con el Partido Popular en el Cabildo insular y los ayuntamientos estarán en el debate?

Se harán análisis de todo. Como decía, las 14 agrupaciones tendrán que poner sobre la mesa los temas de debate, a analizar, y de eso se hablará. Pero si es verdad que en los municipios donde hay pacto los propios compañeros tendrán que decidir. Lo que no podemos es cometer el error de decirles desde fuera cómo tienen que hacer las cosas. Los compañeros que están en los municipios o en Cabildo saben perfectamente cómo funcionan las cosas. Desde fuera se puede ver de otra manera. No se puede perder esa conexión con los compañeros que tienen esa responsabilidad de gestión y de negociar con los otros partidos.

¿Quiere decir eso que mantendrá los pactos con el Partido Popular?

No hay que romper lo que está funcionando y lo que no está funcionando, pues habrá que debatirlo y corregirlo si es necesario.