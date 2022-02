CC de Los Llanos denuncia que la falta de previsión deja al Consistorio sin Secretaría

Coalición Canaria (CC) denuncia que por la falta de previsión de Noelia García se ha quedado vacante la Secretaría del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. «Justo en el peor momento, cuando los afectados por el volcán más necesitan una gestión ágil para poder recibir sus ayudas, el Ayuntamiento se queda atascado porque no se ha gestionado con antelación para cubrir esa plaza que ya se sabía que iba a quedar vacía», afirma la agrupación política, que añade que, debido a la reciente crisis volcánica, las funciones de la Secretaría de la Corporación se han visto incrementadas por la gran cantidad de requisitos administrativos que han de tramitar los afectados ante la oficina del registro único. «A muchos que estos días se han dirigido al Ayuntamiento a solicitar certificados de la Secretaría, se les ha informado de que no se les pueden entregar los documentos que solicitan», explican los concejales de CC, que añade que esto «ha provocado algunos momentos de tensión ya que hay mucha gente que aún no ha recibido ningún tipo de ayuda y depende de estos trámites que se han quedado paralizados para poder recibirlas. La situación es desesperada y el Ayuntamiento la está agravando».