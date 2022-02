La ministra Morant cree que la Isla Bonita sigue en la carrera por el TMT

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» y ha asegurado que la erupción del volcán de Tajogaite «no ha supuesto un problema» para que la Isla continúe siendo candidata a albergar el proyecto del Telescopio TMT.

«El proyecto sigue avanzando», ha afirmado la titular de la cartera de Ciencia e Innovación durante un Desayuno Informativo organizado por Europa Press en Madrid, donde ha destacado que la iniciativa sería un buen incentivo para la Isla Bonita tras la erupción del volcán.

La socialista ha recordado que se trata de un proyecto de carácter internacional, que cuenta con el consenso de la comunidad científica en torno a que «se ha de construir un gran telescopio de 30 metros». Además, la ministra ha dicho que queda «lo difícil», determinar de qué forma contribuye cada uno de los países a su financiación, que asciende a 2.500 millones de euros.

«Es una cifra muy importante y estamos en ese proceso», ha declarado Morant, al tiempo que ha puesto sobre la mesa el «apoyo total» del Gobierno al Instituto de Astrofísica de Canarias y a la comunidad científica para que dicha infraestructura se construya en España.

El proyecto resiste

La candidatura palmera resiste en la carrera por la ubicación del Telescopio de Treinta Metros, pese a las malas noticias acumuladas en el último trimetre de 2021. Sigue viva porque las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos no solo no han decidido abandonar el proyecto –tras casi dos décadas de impedimentos para instalarlo– sino que también han determinado que su construcción es «prioritaria». Así lo abanderan en su informe Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s, un estudio conocido como Decadal Survey que identifica las prioridades estatales de investigación y recomienda cuáles serían las futuras inversiones en materia científica en los próximos 10 años.

Las conclusiones de este documento habían sido muy esperadas por el Consorcio del TMT, dado que son determinantes para saber el futuro de la gran construcción. Y es que, si las Academias Nacionales de Ciencia no hubieran avalado su construcción, Estados Unidos estaría más cerca de dejar de financiar el TMT. En sus conclusiones, el informe calificaba el Programa de Telescopios Extremadamente Grandes (ELT) –entre los que se incluye el TMT– como prioritario para la astronomía terrestre. Por esta razón, establece la necesidad de seguir invirtiendo en, al menos, uno de los proyectos de este tipo de telescopios que ya han sido propuestos. Según el comunicado, no se descarta ninguna de las ubicaciones para el TMT y aún podría ser instalado tanto en Hawái como en La Palma. Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), calificó entonces esta decisión como un éxito «ya que significa que la evaluación científica realizada por este comité estadounidense del máximo nivel considera viable los objetivos científicos del TMT si se instalase en suelo palmero».

La Palma, pues, resiste así a los varapalos judiciales que ha sufrido en los últimos meses en lo que respecta al TMT. Y es que en agosto de 2021, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró nula la concesión de monte de utilidad pública al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT), estimando así el recurso presentado por Federación Ecologista Canaria Ben Magec. Esto ocurrió un mes antes de que el volcán de Tajogaite entrara en erupción.