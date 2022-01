Melendi 'calienta' motores en Los Llanos antes del inicio del concierto solidario de RTVE

Melendi amenizó el tiempo de espera al inicio del concierto solidario 'Más fuerte que el volcán', organizado por RTVE y que está previsto que se emita por las plataformas del ente público hoy, a partir de las 20:30 horas, con un pequeño recital que ofreció a las 250 personas, en su mayoría damnificadas por la erupción del volcán de La Palma, que esperaban en la plaza de España de Los Llanos de Aridane el comienzo del espectáculo. Según anunció Televisión Española, el espectáculo que presentará Jacob Petrus contará con la participación de 24 cantantes que, en su mayoría, actuarán en el WiZink Center de Madrid.

En la plaza de España de Los Llanos de Aridane, la intérprete Valeria Castro admitió minutos antes de comenzar el concierto en la plaza de España de Los Llanos de Aridane que “estar en esta cita es muy especial para mí”, no solo porque esta cita musical se desarrolló donde “nací y crecí”, sino precisamente porque “significa mucho volver a actuar en esta tierra. Precisamente el 17 de septiembre, dos días antes de que comenzara la erupción, actué en Tazacorte”, trajo al recuerdo tras mostrarse muy emocionada.

Luis Morera, uno de los embajadores por excelencia de La Palma, reconoció que el día de ayer fue especial por “ver esa España que se ha volcado con una Isla que casi ni la conocen ni sabían la situación de ella. Hoy el mundo sabe de La Palma; ya no es Palma de Mallorca o Las Palmas de Gran Canaria”. “Que La Palma sea reconocida es para replantearse lo que ha hecho la naturaleza ahí y no esperar un tiempo para recapacitar”, para recomendar a “los arquitectos que se relajen, que hay mucho tiempo para dialogar. Los artistas tenemos mucho. Por primera vez que se nos escuche para hablar del futuro de esa zona, que tiene propietario, por supuesto, que tienen la oportunidad de cambiar el sistema”. “No podemos seguir llenando Los Llanos de plástico. Estamos ante una oportunidad de oro para diversificar la agricultura porque el plátano, con la escasez de agua, ya no empieza a sostenerse, y se puede apostar por el aguacates, mangos, piñas... Esta es una Isla también para producir flores y exportar... Creo que tenemos que ir por esa dirección”.

El cantante palmero invitó a abrir la puerta a la esperanza que, según sus palabras, ha abierto a los oriundos del lugar: “A todos los hijos y nietos que han perdido sus hogares, tienen una gran oportunidad en todos esos terrenos que siguen siendo suyos para aprender a tratar la naturaleza y lograr que toda esa zona se convierta en algo positivo”. Luis Morera apostó por “revertir el dolor en esperanza”.

Junto a Melendi, autor de “Virgen de Las Nieves” como canto a la esperanza y para recaudar fondos en favor de los afectados por la erupción, en La Palma también actuarán Valeria Castro, Luis Morera y Julia Debis.

En el Wizink Center de Madrid ‘cantarán por La Palma’ Ana Guerra, Alba Reche, Coque Malla, Efecto Pasillo, Fangoria, Fuel Fandango, Izal, Joan Manuel Serrat, Kiko Veneno, La Oreja de Van Gogh, Lori Meyers, Love of Lesbian, Maikel Delacalle, Miguel Ríos, Mikel Erentxun, Miss Cafeína y Pedro Guerra. También se han incorporado al elenco artístico Rosana y el dúo Adeze y Nau. Ambos escenarios ‘estarán unidos’ con una gran pantalla que retransmitirá en directo el concierto del Wizink Center y los artistas cantarán tanto temas individuales como duetos.

Se trata de un espectáculo en vivo de más de dos horas y media de duración que podrá seguirse por La 1, La 2, RTVE Play y Radio Nacional. Este macro concierto está organizado por RTVE, en colaboración con la Asociación de Promotores Musicales (APM), el Wizink Center y el Cabildo de La Palma, y trae al recuerdo las grandes musicales por las que en el pasado se caracterizó Televisión Española.