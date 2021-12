«El Centro de Visitantes del Roque es la primera piedra de la recuperación»

Ha costado demasiado tener esta instalación.

Sí, ha tenido muchas vicisitudes este centro. En el año 2013 no estaban todos los informes para abrirse. Luego, alguna denuncia de grupos ecologistas que también se pudo solventar y también los últimos pasos fueron llegar a acuerdos en los que estuviéramos todos cómodos, refiriéndome principalmente al Ayuntamiento de Garafía. Por fin tenemos estas instalaciones en uno de los lugares más demandados. No podía ser que el lugar turístico más visitado de la Isla no tuviera unos servicios básicos, y vamos a tener un centro de visitantes a la altura de la observación que se hace en la isla de La Palma y a la altura de la ciencia que se hace en el Roque de Los Muchachos.

¿Por qué esos problemas entre instituciones?

Al final nos hemos especializado en alcanzar acuerdos y consensos con todas las administraciones y este ha sido un ejemplo más. De hecho, en la invitación que hemos cursado para la apertura está el Ayuntamiento de Garafía con sus portavoces y hemos querido también invitar a todos y cada uno de los alcaldes de la Isla, considerando que es una de las infraestructuras turísticas insulares más importantes y de mayor relevancia de la última década. Creo que es un momento clave y espero que podamos seguir mejorándola año a año para que siga siendo atractiva.

No parecía normal no contar con un espacio de este tipo en la cumbre de la Isla.

Los turistas no tenían ni dónde comprar una botella de agua. No tiene sentido que hayamos esperado por esto décadas. Es otra de las cosas que teníamos en el debe los políticos de la Isla y que la quitamos para pasarla al haber. Gracias a una encomienda que hemos hecho al principio de esta legislatura a la empresa pública Tragsa para los contenidos, solventando diferentes actos vandálicos que hemos tenido arriba, creo que es una excelente noticia. Tenemos muchas ganas de afrontar el futuro de la mano de esta comisión que se ha creado con el Ayuntamiento, Cabildo e IAC, de cara a que cada vez se puedan dar más servicios, dar mayor oportunidad y organizar mejor lo que son las visitas al Roque de Los Muchachos.

¿Cómo será su funcionamiento?

Será una especie de consorcio, donde tomaremos las decisiones. El servicio del centro de visitantes lo hemos contratado a Sodepal, la empresa pública del Cabildo, que también creo que por fin está dando algunos servicios para los que se creó en su inicio, con la gestión de los centros turísticos de la Isla. A futuro estamos también buscando parcelas cercanas para organizar los accesos al Roque, similares a lo que se da en La Cumbrecita, porque la situación a veces es un poco caótica en los altos de la cumbre y hay que poner un poco de orden. Quizás este sea el punto de partida para ello.

Los visitantes, ¿qué centro se van a encontrar?

Pudimos estar el viernes pasado y es un centro moderno, muy visual. La verdad es que la exposición tiene un nivel científico para iniciados, pero para los que no tenemos ni idea de astronomía, vamos a necesitar muy cerca a esos guías que van a estar todas las horas en el centro. Es muy atractivo. He de reconocer que gracias al centro de visitantes he descubierto muchas cosas que no conocía de astronomía y de lo que observan cada día los científicos en el Roque de Los Muchachos, y espero que así sea para tantos y tantos turistas y palmeros que visitarán este centro. Además, hemos tomado la decisión de que hasta el mes de marzo sea gratuita.

¿Viene a cambiar el concepto turístico de la Isla?

Para nosotros es un hito histórico y sobre todo en una situación tan difícil. Viene a decirnos que la isla de La Palma tiene futuro. Además, la toma de decisiones no se ha parado tampoco por la erupción volcánica, por lo que esperamos seguir dando excelentes noticias como esta.

¿Cómo participa el IAC?

El IAC participa aportando con la ciencia, con el control de los contenidos, aportando soluciones y también, para nosotros muy importante, dándonos la luz para el centro. Hemos tenido que firmar un convenio con el IAC porque es quien tiene la única red. En los presupuestos del Cabildo de La Palma para el año 2022 hemos dispuesto unas cuantías para poner un nuevo trazado eléctrico que lleve luz al Roque de Los Muchachos para tener más seguridad de todo el entramado. Es verdad que sin la colaboración del IAC y sin la colaboración del Ayuntamiento de Garafía hoy hubiera sido imposible estar inaugurando el Centro de Visitantes.

¿El Fdcan fue importante para su ejecución?

Absolutamente. Creo que hemos conseguido que se pongan en valor los fondos, que se ejecuten de la manera que queremos todos, que exista una coordinación excelente entre Cabildo y ayuntamientos, y vemos obra pública por todas partes. No solo el centro de visitantes, también está en marcha y a buen ritmo el caravaning de Barlovento, la calle Príncipe Felipe en Los Sauces, el centro industrial Cercado Manso en Puntallana, el parking que se va a construir en Santa Cruz La Palma y excelentes noticias que podremos dar las próximas semanas, como el inicio de las obras del Parque Cultural Islas Canarias, con más de doce millones de euros de inversión. Son unos fondos que tenían importantes críticas, pero hemos conseguido entre todos que se le hayan dado la relevancia que tienen.

¿La Fuente Santa será una de esas infraestructuras futuras?

Estamos en disposición de contratar el proyecto de ejecución. Tenemos todos y cada uno de los informes preceptivos necesarios para ello. El último era el informe único que tenía que evacuar el Gobierno de Canarias, que lo hemos recibido la semana pasada. De hecho, en los presupuestos para 2022 hay 192.000 euros para la redacción de este proyecto. Comienza a ver la luz y espero que ese proyecto podamos tenerlo lo antes posible y estemos hablando pronto también del inicio de la ejecución de las obras.

¿El futuro de la Isla pasa por este tipo de centros?

La recuperación de la Isla tiene que pasar necesariamente por la diversificación de la economía y también pasa por el turismo. La gran infraestructura turística que se va a inaugurar esta legislatura va a ser esta. Esperemos que no sea la última. El centro de visitantes espero que se una a la construcción de nuevas camas en la Isla como parte de la reconstrucción, la construcción o el avance de nuevas grandes infraestructuras, como puede ser esa conexión sur por Fuencaliente hacia El Remo o creo que el propio Parque Cultural Islas Canarias y la apertura de nuevas vías de comunicación. Seguimos trabajando de la mano de los ayuntamientos, de sus oficinas técnicas, para reordenar de manera exprés todo el Valle de Aridane. Por ahí pasa la reconstrucción de La Palma y espero que pronto podamos seguir dando buenas noticias.