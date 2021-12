El regreso de los desalojados a sus casas todavía tardará

A pesar de que la erupción del volcán de La Palma está próxima a su fin, tal y como indica la ausencia de datos observables en superficie, los expertos aseguran que los vecinos desalojados cuyas casas aún siguen en pie tardarán algún tiempo en poder regresar a las mismas. La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, anunció ayer que el volcán pasa ahora mismo por una «fase muy baja» y de «agotamiento», aunque anunció que los expertos se dan ahora un plazo de diez días para confirmar la finalización de la erupción. En este sentido, el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, explicó que «es probable que en un futuro más o menos cercano» se permita a los vecinos volver a sus viviendas, «aunque no va a ser en breve». Es por ello que los científicos ya han comenzado a estudiar los parámetros, el principal de los gases, que «pueden ser peligrosos» para la vuelta a las viviendas, especialmente por los altos índices de monóxido de carbono en algunas zonas concretas al sur del cráter.

En este sentido, Morcuende recomendó a los habitantes de Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe, Puntagorda y El Paso que se abstengan de salir a la calle si pertenecen a grupos de riesgo y que la población general limite al máximo los desplazamientos. Asimismo, advirtió de que no se realice ejercicio físico al aire libre cuando se presenten patologías cardiacas o respiratorias. En cualquier caso, los expertos hicieron hincapié en la necesidad de utilizar mascarillas Ffp2 en todos los casos para salir a la calle.

Tanto Blanco como Morcuende anunciaron en el día de ayer el «posible inicio del fin de volcán» pero reconocieron que este mensaje hay que emitirlo «con todos los cuidados» y por eso han apostado por esperar unos diez días para consolidar la «actividad nula» del volcán. En cualquier caso, la vuelta a la normalidad en La Palma tardará aún en llegar puesto que, además de tener que esperar para poder volver a las casas ubicadas en las zonas desalojadas, los expertos indicaron ayer que la presencia de gases es aún alta en algunas zonas.

A pesar del descenso de actividad en el entorno del volcán en las últimas horas, las coladas aún cuentan con temperaturas que rondan los 400ºC y que tardarán en enfriarse, tanto en superficie como dentro de los tubos volcánicos. Además, María José Blanco explicó que no existe flujo de lavas desde la base y en el delta de Las Hoyas se ha detenido la colada. No obstante, recordó una vez más que estas zonas tardarán bastante tiempo en enfriarse.

A pesar de los esperanzadores datos dados a conocer ayer, los científicos indicaron que «no es descartable» un repunte de la actividad volcánica y señalaron que, para dar por concluida la erupción, los indicadores deben seguir así hasta el 23 o 24 de diciembre, al menos durante diez días. «Hay posibilidad de reactivación, si no diríamos que ha concluido ya. Ahora mismo la erupción se encuentra en una fase muy baja y si se mantiene diez días podríamos decir que se ha terminado», comentó María José Blanco. Asimismo, señaló que ha pasado ya más de un día sin señal de tremor volcánico y «no puede bajar más» lo que ha permitido, por ejemplo, detectar terremotos de menor magnitud que antes no se localizaban por el ruido. Asimismo, la sismicidad sigue en niveles muy bajos –aunque crece un poco a profundidades intermedias–; no obstante, no se descarta que aún puedan tener lugar terremotos que sean sentidos por la población.

Expedición al cono principal

Un ejemplo del agotamiento del volcán está en las imágenes tomas ayer por un equipo científico que subió por primera vez al cono principal del volcán de Cumbre Vieja para tomar datos sobre gases y filmaron imágenes del interior del cráter. En el mismo lugar en el que el lunes había explosiones, lava y ceniza, ahora solo se observan fumarolas. El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) publicó en Twitter un vídeo grabado por el equipo que ascendió hasta el borde de la caldera del cono principal, que se levanta 188 metros sobre el suelo donde se inició la erupción el pasado 19 de septiembre. Las imágenes fueron tomadas en las horas centrales del día y muestran un cráter profundo, en cuyo interior se observan derrumbes y varias fumarolas, pero donde solo se oye ya el ruido que el viento provoca sobre el micrófono de la cámara. La señal de tremor que delata el movimiento del magma en el subsuelo está parada desde las 21:00 horas del lunes, el volcán ya no emite lava, cenizas ni otros piroclastos y el flujo de dióxido de azufre que emerge de él se ha desplomado.

Continuando con los datos sobre el episodio volcánico, Blanco indicó que la tasa de dióxido de azufre fue durante el día de ayer «extremadamente baja», mientras que la emisión de dióxido de carbono es nueve veces superior a los valores promedio, lo que puede ser «grave» en zonas poco ventiladas o bajo el nivel del suelo. Acerca de la calidad del aire, señaló que está en niveles buenos en todas las estaciones con respecto al dióxido de azufre mientras que en relación a las PM10 está en «nivel desfavorable» en Los Llanos de Aridane y en el resto de la Isla en niveles razonablemente buenos.

En cuanto a la predicción meteorológica, los expertos adelantaron que se producirá un episodio de calima a partir de hoy mismo y que el penacho volcánico se orientará al sureste, lo que puede dificultar la navegación aérea en las próximas horas.

El volcán de La Palma entra ahora en un proceso de agotamiento que, no obstante, continúa cambiando la morfología de la Isla. Hasta el momento, según datos del IGN, el volcán ha afectado a 1.198 hectáreas, que llegan hasta las 1.221 hectáreas si se tiene en cuenta el cono. Además, a todo ello se suman las 48 hectáreas de los deltas lávicos, lo que supone cinco más en el que se sitúa al norte. La anchura entre las coladas es de unos 3.350 metros.

En cuanto al número de personas afectadas por este proceso eruptivo, los albergados se situaban ayer en 555, cuatro más que el día anterior. De ellos, 399 se encontraban albergados en el hotel de Fuencaliente, 69 en el de Los Llanos de Aridane y 87 en el H10 de Breña Baja. A todos ellos se suman 43 personas albergadas en centros sociosanitarios.

Mientras tanto, el Parlamento de Canarias aprobó ayer conceder un suplemento a los titulares de la PCI en el Valle de Aridane. Se beneficiarán de esta medida los residentes en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte para paliar los efectos sociales derivados de la crisis volcánica, junto a otras medidas en los ámbitos social, agrario y de uso del suelo en La Palma. La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, explicó que esta paga extraordinaria se abonará este mes y proporciona «un alivio importante» para los afectados.