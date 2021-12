Afectados por el volcán de La Palma reclaman el cambio de la ley de expropiación forzosa de 1945

Una ley redactada en 1954 marcará las indemnizaciones con que serán compensados quienes han perdido su casa, sus fincas o cualquier otra propiedad bajo los metros de coladas de lava del volcán de Tajogaite. Se trata de la Ley de Expropiación Forzosa, que no contempla las peculiaridades de una emergencia volcánica en su articulado y que, en opinión de los afectados, perjudica a sus intereses.

La expropiación forzosa, para el derecho español, es un acto administrativo que, por utilidad pública o interés social, despoja a una persona de parte de su patrimonio, compensándola con el pago de un justiprecio. Es precisamente en ese punto donde se concentran las principales reivindicaciones de una de las plataformas de afectados, que reclaman un cambio de esta normativa para que catástrofes como el volcán palmero no afecten ni acoten sus indemnizaciones, ya que, en aplicación de esta normativa, podrían quedarse sin las ayudas e indemnizaciones planteadas.

Demandan con urgencia suelo para construir casas o viviendas para volver a la normalidad

Reclaman que en estos procedimientos administrativos el justiprecio a pagar a cambio de la expropiación de esos terrenos sea el del valor real del suelo antes de que pasara la lava por ellos, y no, como en el resto de casos, el correspondiente al momento de apertura del expediente de expropiación. Uno de los portavoces de este colectivo, Juan Vicente Rodríguez, viene reclamando este cambio apoyado, incluso, en una moción institucional aprobada en el Cabildo al inicio de la emergencia, en la que se trasladó al Estado esta petición de cambio de la legislación.

Ante esta situación, Rodríguez considera que es el momento de «estar manos a la obra», mostrando su preocupación por el valor de las indemnizaciones por las pérdidas que está ocasionando el volcán. Por eso reclama que «después de haber perdido todo, no queda sino luchar», insistiendo en que pelearán no por lo que poseían, «porque es verdad que lo que teníamos no lo vamos a recuperar», pero sí que «se nos indemnice a precio real y se nos dé suelo». En esa batalla, lamenta que se enfrentan a una ley que es «obsoleta».

Sobre ella indicó que se trata de un texto jurídico al que «le han hecho pequeñas modificaciones», pero que no contempla las indemnizaciones que pretenden los afectados por el volcán. Por esa razón, este colectivo trabaja con profesionales del derecho. Tiene en cuenta Juan Vicente Rodríguez que una emergencia como esta es algo que «no se nos presenta todos los días», pero para eso «están nuestras autoridades». Reclama que es necesario que «rindan cuentas a la hora de pedir nuestras indemnizaciones», e insiste en que «hay que cambiar la ley» ya que, sin eso, «poco vamos a hacer».

Consultar al vecino

Desde la asociación plantean como lo «más justo» que se tenga en cuenta el precio del metro cuadrado de suelo, por ejemplo, el día antes de la de la erupción. Rodríguez indica que «parece que, una vez que pase la colada por encima, según la ley, lo que prevalece es el valor de la colada». Por eso, apuestan no solo por cambiar esa ley, sino también la Ley Hipotecaria, «porque es otra ley que nos perjudica». Consideran que «no tiene sentido que, tras la pérdida de la vivienda por la colada y la desaparición del suelo, sean los bancos los primeros en cobrar», mientras que los afectados «ni tenemos vivienda, ni suelo, ni nada». Entienden que esas dos leyes van de la mano, «porque son muy injustas para lo que nos está pasando».

Este vecino afectado valora que «a la gente lo que le hace falta es un poco de ilusión», e indica que es el momento de comenzar a tener noticias sobre las previsiones de suelo para edificar «o, por lo menos, que se plantee dónde se van a hacer esas edificaciones», liberando terreno que les permita, otra vez, «encaminar nuestra vida».

Juan Vicente Rodríguez entiende que «es todavía un momento difícil», porque no ha concluido la emergencia, pero percibe como necesario que se conozcan esas previsiones de suelo, ya que «estamos ocupando muchas viviendas, estamos estorbándonos los unos a los otros». Insiste en que urge «que dispongamos también de suelo para construir o de viviendas para poder ocuparlas».

Sobre las ayudas que ya se están repartiendo, denuncia que se hace «sin haber contado con los vecinos, que tampoco somos tantos». Demanda que se consulten las necesidades de los afectados para la elaboración de las bases de reparto de ayudas, ya que, «por lo menos conmigo, no han contado, como tampoco con todos los vecinos que conozco».

Insiste Juan Vicente Rodríguez en que se trata de un error de las administraciones no contar con los afectados «para hacer un reparto más justo», entendiendo que son necesarias las opiniones de todas las personas y colectivos implicadas para distribuir correctamente la solidaridad llegada desde todos los puntos de la geografía canaria y nacional. Entiende el vecino que «todos tenemos que opinar sobre lo que queremos» con el que considera «nuestro dinero».

Sobre las ayudas de emergencia, se refiere a que «están cumpliendo las expectativas», pero sostiene que «nosotros queremos algo sólido, queremos el suelo, no queremos que nos metan en chabolas». El futuro inmediato, reclama, pasa por construir una casa «con ilusión y en un terreno donde podamos pisar en él y decir que esta será nuestra vida».

Difícil de asumir

En su análisis de la situación, «muchos vecinos no nos creemos, ni asimilamos que hemos perdido la casa, porque son muchos años y muchos momentos y muchos recuerdos» los que han quedado atrás en la erupción volcánica. Un momento de la vida en la que «el cuerpo actúa con emergencia, pero no reacciona».

Por eso insiste en la necesidad de que «tenemos que asimilar esto, sobre todo aquellos que tengan más conciencia, tenemos que ayudar al resto y no nos queda otra sino arroparnos más que ponernos zancadillas», reclamando además que «es el momento de ayudarnos todos, unos con los otros y no nos queda otra».

Juan Vicente Rodríguez concluye que la erupción ha hecho que «la vida cambie», mientras mira al volcán para «buscar lo bueno» y reflexiona para «rehacernos con ilusión», lo que va a permitir «demostrar al mundo entero lo que es el pueblo palmero». Con serenidad apunta que «hoy somos una referencia y tenemos que aprovechar esto que nos pasa».

Transcurridos casi tres meses desde que se iniciara la erupción del volcán, la mayor emergencia social y económica que ha sufrido la Isla a lo largo de su historia deja la destrucción de cientos de viviendas, explotaciones agrícolas, fincas, industrias, edificios públicos, carreteras o conducciones de agua, de manera irreparable. Un escenario que obliga a replantear el futuro de forma diferente y urgente.

Los vecinos afectados de forma directa no se cansan de decir que no se puede esperar a que acabe el volcán para iniciar la recuperación de La Palma, porque eso acabaría con las expectativas de muchas personas que lo han perdido todo y que han puesto sus esperanzas en la ayuda, tanto inmediata como a medio plazo, que las administraciones públicas puedan prestarles.