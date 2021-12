El Gobierno resolverá este mes las 4.000 solicitudes de ayuda de los afectados por el volcán de La Palma

Las distintas administraciones aseguran que las ayudas llegan a La Palma y además, que lo hacen en tiempo «récord». Así lo defendieron ayer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras las reuniones de la Comisión Mixta para la reconstrucción de la Palma y del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca). El presidente autonómico resaltó la importancia del registro único para ofrecer la mayor rapidez en la entrega de subvenciones y aseguró que en las próximas semanas se resolverán mil expedientes cada siete días, «por lo que los 4.000 expedientes que tramita el Gobierno de Canarias quedarán resueltos al acabar el año», añadió Bolaños.

Tras reunirse con la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja y la Asociación Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán Cumbre Vieja 2021, Torres y el ministro de la Presidencia realzaron la celeridad de las ayudas a las familias afectadas por el volcán de La Palma. «Esta emergencia está registrando la entrega más rápida de subvenciones, viviendas y bienes fundamentales por parte de las distintas administraciones, sobre todo si se compara con antecedentes como el temporal Delta de 2005 o las riadas de Tenerife de 2010», recordó Torres. Bolaños suscribió las palabras del presidente autonómico y resaltó que la clave está en el «trabajo conjunto de las administraciones». «Estamos actuando de manera operativa, con rapidez y agilidad», expuso el ministro, quien adelantó que la previsión del Gobierno central es movilizar 240 millones de euros para la isla antes de que finalice el año. Una cifra que dobla la cantidad que hasta el momento ha llegado del Estado, 130 millones de euros.

Entrega de casas

Por su parte, el presidente canario repasó todas las ayudas ofrecidas hasta el momento por el Ejecutivo canario. Torres recordó que el Gobierno regional costea el hospedaje urgente de 545 personas en tres hoteles de la isla y afirmó, además, que la próxima semana se procederá a la entrega de 46 casas adquiridas con fondos regionales y del Gobierno central. El Ejecutivo canario, a través de la empresa pública Visocan, ha adquirido ya 63 pisos en Tazacorte y Fuencaliente. De ellos, 17 ya han sido entregados a familias afectadas. La empresa pública gestiona la compra ahora de otros 29 pisos en Los Llanos de Aridane, con lo que se acabaría el año con 92 casas compradas y puestas a disposición de la emergencia habitacional. Además, el Instituto Canario de Vivienda (Icavi) dispone de seis viviendas del parque público de La Palma que están vacías y que se van a poner a disposición de las familias que lo necesiten.

El Estado duplicará la movilización de fondos hasta llegar a 240 millones antes de que acabe 2021

El Gobierno de Canarias también pretende poner a disposición de los afectados 30 casas prefabricadas –de las 200 previstas inicialmente– a partir de la semana que viene en los terrenos cedidos en los municipios de Los Llanos de Aridane y El Paso.

El presidente también anunció que durante la celebración de la Comisión Mixta el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, informó de que su departamento está planificando la puesta en marcha de una nueva línea extraordinaria de ayudas destinadas a pagar el alquiler a aquellas familias afectadas por la erupción para garantizarles un hogar de manera temporal en tanto se reconstruyen sus casas.

Según explicó el presidente, muchas familias afectadas han expresado al equipo técnico de trabajadoras sociales que prefieren que se les pague el alquiler durante un periodo de tiempo más o menos largo en un lugar en el que se encuentren más adaptados a que se les entregue una vivienda provisional como se está haciendo hasta ahora. Esta nueva línea de ayudas al alquiler se pagará a los afectados por el volcán de La Palma que la pidan durante un período máximo de 36 meses, prorrogable, en su caso, hasta que sea posible la reconstrucción de la vivienda o la disposición de una nueva.

Datos incorrectos

Torres no solo insistió en la rapidez con que se están entregando todas estas ayudas, sino también subrayó la importancia de la seguridad jurídica presente en el procedimiento. El presidente autonómico hizo hincapié en esta parte legal porque, según sus palabras, ya se han detectado algunos casos en los que se han aportado datos incorrectos. «La mayoría de los afectados trasladan su situación de manera honrada, pero hay que analizar todo porque hemos visto casos donde nos presentan datos erróneos», advirtió. Personas que aseguran haber perdido su casa y no indican que se trata de una vivienda heredada; vecinos que entregan una cuenta bancaria y no trasladan que se encuentran en proceso de divorcio con bienes gananciales; o un afectado que indica tener tres viviendas de tres familias cuando en realidad son tres familias en una única vivienda, son solo algunos de estos errores.

Franquis anuncia una nueva línea de ayudas al alquiler de hasta 36 meses para los afectados

Bolaños y Torres también insistieron en el trabajo que se está realizando desde el Consorcio de Compensación de Seguros. La entidad pública dependiente de la administración central ya ha pagado 62,2 millones de euros a 392 afectados –158.000 euros por persona–, y esta cifra aumentará hasta los 90 millones a final de este año, según el ministro de la Presidencia. Bolaños insistió en el compromiso «absoluto» del Gobierno de España con la reconstrucción de La Palma y aseguró que «la misión» del Ejecutivo central solo acabará cuando los proyectos de reconstrucción concluyan y los proyectos vitales de los afectados se reinicien.

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, coincidió con los discursos de Bolaños y Torres. El dirigente popular explicó que más de 300 familias ya han recibido ayudas de las donaciones a la corporación insular y que antes de que concluya 2021 se quiere llegar a la totalidad de las familias afectadas. Además, indicó que se ha distribuido casi un millón de euros a los ayuntamientos afectados por la erupción y que además se han complementado con las aportadas por las ONG, a las que ha agradecido su «labor encomiable».

Hernández recordó que también se han abonado ayudas de emergencia a explotaciones ganaderas por un importe de 80.000 euros, y que ya está abierto el plazo de las ayudas a estudiantes. El presidente del Cabildo palmero explicó que aquellos que cursan estudios fuera de la isla podrán volar de forma gratuita en las compañías aéreas de Binter e Iberia, a las que ha agradecido su colaboración.