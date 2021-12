Julio Pérez afirma entre críticas que las ayudas a los damnificados por el volcán de La Palma “están llegando”

El consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, defiende que las ayudas económicas a La Palma «están llegando» en medio de fuertes críticas de la oposición, que mantiene que muchos damnificados están viviendo «de la caridad».

En una tensa comparecencia en comisión parlamentaria, Pérez reconoció ayer que el volumen de ayudas «no es suficiente» pero negó que haya «inacción» por parte de las administraciones públicas. El consejero puso como ejemplos de ayudas el alojamiento en hoteles, los ERTE, la adquisición de viviendas, el suplemento de la PCI o los beneficios fiscales. «¿Cómo pueden venir aquí y que no se les caiga la cara?», espetó a los diputados de la oposición. Pérez apeló a «huir del derrotismo» y se quejó de que los grupos de la oposición «repitan el mantra» de que no hay ayudas.

Jonathan Felipe, del grupo parlamentario nacionalista, alertó de que en La Palma hay un «estallido emocional» y no hay psicólogos ni psiquiatras suficientes para atender a los afectados, que sienten una situación de «abandono» porque no saben cuándo van a llegar las ayudas directas. Asimismo explicó que a los palmeros «les salvan la caridad y la solidaridad» e insistió en que CC no se va a alinear con la «inacción» institucional. Felipe criticó también que en los Presupuestos Generales del Estado «no haya ni un euro» para La Palma.

Ricardo Fernández, de Ciudadanos y diputado del grupo mixto, expuso que la «dura realidad» de La palma son las hectáreas y construcciones demolidas por la lava y reclamó que se agilicen las ayudas porque hay «ineficacia» y la situación es «dramática». Astrid Pérez, del grupo popular, criticó, por su parte, que tras «incesantes anuncios» de los Gobiernos central y autonómico, «las ayudas siguen en el mismo punto inicial», por lo que exigió mayor agilidad a las administraciones. Asimismo aseguró que el Gobierno canario «no controla bien los tiempos», una afirmación que sustentó en el ejemplo de la entrega de las primeras viviendas en la isla, que carecían de algunos servicios básicos.