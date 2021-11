El ‘embajador palmero’ en Santander

«Desde que me enteré que Santander iba a hacer una gala solidaria con La Palma y que me invitaron a colaborar, ni dudé en participar». El creador tinerfeño admite la emoción que le produjo saber que la Asociación de Creadores de Cantabria, con la colaboración de la Consejería de Presidencia del Gobierno de aquella comunidad autónoma, organizaba un acto solidario en favor de la Isla Bonita.

El diseñador tinerfeño Juan Carlos Armas será el responsable de cerrar la Gala Solidaria Cantabria con La Palma que se celebrará mañana, sábado, a las 18:00 horas, en el Hotel Real de Santander de la mano de la Asociación de Creadores de Cantabria, que tomó la iniciativa de emprender la organización de una velada en la que participarán diferentes artistas y que cuenta con la colaboración de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de aquella comunidad autónoma.

El creador recuerda que los promotores de la gala se pusieron en contacto con él hace un mes para solicitar su colaboración. «Nada más saber de la iniciativa y que estaba dedicada a La Palma no solo me emocioné sino que no me pude resistir, y ajusté el calendario para poder estar aquí», explicó ayer el prestigioso diseñador, tanto del mundo del Carnaval como de la moda por su especialidad en fiestas y eventos.

Armas hace partícipe de su participación en la gala a una de sus musas, Cande Pacheco, quien fuera reina del Carnaval en 1994 y que está afincada en Santander, que ganó el título de soberana de la fiesta de la máscara con la fantasía ‘Diva’, Marco Marrero y María Díaz. «Ella está muy vinculada a diferentes asociaciones solidarias de Santander y también su mediación ha sido fundamental», explicó el creador, quien confía incluso en poder contar con ella en, al menos, la sesión fotográfica que se ha organizado para la prensa.

Pereda de Castro, en el recuerdo

También recuerda el vínculo que existe entre Cantabria y la isla de La Palma a través del escultor santanderino Manuel Pereda de Castro (Santander, 1946-La Palma, 2018), que fue Hijo Adoptivo de la Isla Bonita donde tuvo una casa-taller que se ha visto afectada por la erupción del volcán.

Cabe recordar, entre otras creaciones, el ‘Monumento a la Madre’ que realizó bronce este escultor, uno de los iconos de Los Llanos de Aridane, donde está emplazada esta obra en el centro de la ciudad donde el santanderino se estableció con su esposa, la pintora surrealista Gloria Viña (Los Llanos de Aridane, 1953) en Camino del Pedregal, entre La Laguna y Todoque. Por ese vínculo, artistas y creadores cántabros de la familia Pereda también se darán cita en la velada de mañana.

Para Juan Carlos Armas «es todo un honor poder colaborar a través de la moda con la Isla Bonita y con tantos nexos de unión que existen y existían siempre llevando mi última colección a Cantabria con un fin social tan importante en esos momentos», reiterando su agradecimiento tanto a al Asociación de Creadores de dicha comunidad autónoma como a Cande Pacheco.

El origen de este creador tinerfeño está vinculado a La Gomera, de donde eran naturales su padre, de San Sebastián de La Gomera, y su madre, de Agulo, si bien desde pequeños se trasladaron a Santa Cruz de Tenerife, donde nació el creador chicharrero, que reside en Candelaria con el cariño que le profesan también desde Güímar.

Juan Carlos Armas acude a Santander con la colección Hespérides que creó precisamente en pleno confinamiento, en una etapa en la que «solo podías subir a la azotea para ver la vegetación». Surgió ahí la inspiración que trasladó a Juan Carlos Armas al concepto que tenían los griegos de Canarias, que entendían que esta tierra era el fin del mundo.

Reinventarse

Fue un tiempo de creatividad y de reinventarse este artista que heredó la destreza que evidencia en el mundo de la moda de la mano de su abuela, costurera, y cuando como si de un juego se tratara se dedicaba a recordar los patrones del Burda con los que se manejaba su hermana Esther, que a la postre se convirtió en doctora.

Para este artista, que lleva 33 años como profesional de la pasarela, el Carnaval supuso la explosión de la creatividad que luego dulcificó y canalizó hasta llegar a ‘Hespérides’ donde reinan las flores de seda en las que prima el blanco y las tonalidades nubes que mañana presentará de la mano de modelos de Cantabria. «Me he trasladado con los quince trajes de la colección más otros trajes para completar las sesiones de fotografías que se han organizado».

Frente a un tiempo triste y duro, Juan Carlos Armas no ha estado parado durante los casi dos años de pandemia que traduce su creatividad en unos tejidos menos sofisticados y más ponibles que podrán el colofón a vela solidaria por La Palma en Cantabria.