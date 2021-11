«Tenemos que impedir que los palmeros se vayan de La Palma por el volcán»

¿Estábamos preparados para un volcán?

Aunque La Palma es una isla volcánica, es verdad que es algo que no pasaba hacía muchísimos años. Y aunque hay un protocolo, es cierto que nadie estaba preparado para una cosa así. De hecho, tampoco se decía que iba a ocurrir con la dimensión que después ha tenido. Esto ha pillado de imprevisto a todos los gobiernos. Hay que entenderlo y ser comprensivos, pero una vez que pase la emergencia, habrá que analizarla para ver qué aspectos se pueden mejorar. Los nervios del principio son comprensibles, pero 57 días después ya se debe actuar.

Hay que alabar la coordinación de las administraciones

Y eso tiene que ser así. Yo creo que el análisis de la emergencia en sí tocará hacerlo cuando se acabe. Ahora tiene que caminar como está caminando. Lo importante, y eso sí lo creemos y lo defendemos desde el partido, es que ya es el momento de que quienes tienen la máxima responsabilidad se pongan al frente para gestionar el día después. Es lo más importante ahora, porque lo que nos viene es algo que nunca hemos vivido y que tiene una dimensión demasiado grande como para que no estemos centrados.

Todo eso con seis visitas de Pedro Sánchez.

Sí, y creo que eso hay que agradecerlo. Nuestro partido ha puesto siempre por delante el agradecimiento al presidente Sánchez por la prontitud con la que vino a La Palma a raíz de la erupción del volcán, y por haber realizado ya seis visitas y diferentes reuniones. También al Gobierno de Canarias, aunque sea más cercano, pero creo que también hay que ponerlo en valor. Y ahora todo eso hay que utilizarlo para que las declaraciones y las buenas intenciones se conviertan en acciones. Eso es lo que nosotros en este momento creemos que debe ser prioritario.

¿Se están retrasando en la puesta en marcha de acciones?

Tenemos que darnos un poquito de prisa. Se han anunciado fondos que no son suficientes, porque la dimensión de esto requiere de una inversión superior a 214 millones de euros. Además, estos fondos no son reales. Ahora mismo lo que hace falta es dinero. La reconstrucción de la Isla solo pasa por inversión y trabajo. El dinero tiene que venir de los Presupuestos Generales del Estado y ahora mismo no tienen un euro para la reconstrucción de la Isla. Y lo importante es que ese dinero llegue a las distintas administraciones y se ejecute. Hemos presentado una enmienda a los PGE para que haya una partida plurianual en el Ministerio de Presidencia, que permita abordar la parte pública con la apertura de carreteras y reposiciones de infraestructuras hidráulicas. Y en lo privado, que la gente reciba lo que ha perdido para participar en la reconstrucción de la Isla, pues la tenemos que reconstruir los palmeros.

¿Por qué reclaman el valor real de lo perdido en el pago de indemnizaciones?

En nuestra enmienda planteamos que con esas indemnizaciones se pague el valor real de lo perdido, y eso permitirá que ese dinero se vuelva a invertir en La Palma, que volvamos a tener el capital necesario y que la gente no se vaya, que es algo que ya está ocurriendo. También queremos evitar la especulación de aquellos que vengan de fuera a comprar territorio arrasado.

¿Se precipitó el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, con el pago de las ayudas?

El alcalde hizo lo que tenía que hacer. Él ha dicho públicamente que se le plantea desde el Cabildo la posibilidad de unir todos los fondos. Él no dice que no, sino que espera a que haya una propuesta sobre la mesa para hacerlo y esta no llega. La gente necesitaba el dinero, y este no es del Ayuntamiento sino que proviene de lo que se ha donado. El regidor Sergio Rodríguez lo que ha hecho es actuar, que es lo que deben hacer aquellos que están al frente de una administración. Además, la unidad está para hacer cosas. No pueden pedirnos unidad para que nos estemos quietos.

¿La reconstrucción va a necesitar nuevas leyes?

Afortunadamente, tenemos el instrumento del Decreto Ley que permitirá hacer una ley para la recalificación de terrenos en la Isla. De hecho, ya hay un borrador y este jueves pasado el Gobierno de Canarias anunciaba su aprobación. Esta ley es fundamental.

¿Los afectados podrán volver a su antigua ubicación?

Está claro que en el mismo suelo donde la lava pasó y arrasó los barrios, no todas las viviendas que estaban podrán construirse, porque el territorio quizás no lo permita ni se pueda. Ahora hay que disponer de suelo, ese es el deber de las administraciones.

¿La clase política de las Islas está preparada para la reconstrucción de La Palma?

No se puede seguir actuando sin contar con los afectados y con las personas que conocen lo que ha pasado. Nadie ha empezado a trabajar en un plan de reconstrucción para La Palma y lo llevamos pidiendo desde el principio. En ese plan tienen que estar expertos en todos los ámbitos, fundamentalmente de la agricultura, del turismo y del comercio. Y los políticos sólo tendrán que ser quienes instrumentalicen la reconstrucción porque se la darán hecha.

¿Puede ser esta una oportunidad para el sector primario, para reconvertirse?

Sí. Posiblemente, aquellos que, por ejemplo, hayan perdido una finca de plátanos, destinen el dinero que reciban a otro producto del sector primario. Eso también habrá que repensarlo. Pero desde luego, lo fundamental es que siga siendo el sector primario uno de los motores de nuestra economía junto al turismo.

¿Qué opina sobre la dimisión del vicepresidente insular?

José Adrián ha alegado motivos personales. Nosotros le deseamos todo lo mejor. Es verdad que creo que ha sido una persona que desde el municipalismo ha trabajado, pero no conocemos las razones personales que lo llevaron a dimitir. Había cosas en las que nos encontrábamos y cosas en las que no estábamos de acuerdo.

Con esa dimisión, vuelve a hablarse de moción de censura.

Pues con nosotros que no cuenten para eso en estos momentos. Nosotros lo hemos tenido claro desde el minuto cero. Lo que queremos es aportar desde donde estamos, empujar y seguir trabajando por la unidad para que se hagan cosas. Lo demás son historias de otros. Cada vez que se produce una crisis en el Partido Popular, en el Partido Socialista o entre ellos, sacan al día siguiente la famosa moción de censura. Y dicen que todo eso está pasando porque Coalición Canaria quiere desestabilizar, y ninguna de las veces que lo han dicho ha sido verdad.