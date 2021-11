La candidatura de La Palma resiste en la carrera por la ubicación del TMT

La candidatura de La Palma resiste en la carrera por la ubicación del Telescopio de Treinta Metros (TMT), pese a las bandadas de los últimos meses. Las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos no solo no han decidido abandonar el proyecto –tras casi dos décadas de impedimentos para instalarlo– sino que también han determinado que su construcción es «prioritaria».

Así lo abanderan en su informe Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s, un estudio conocido como Decadal Survey que identifica las prioridades estatales de investigación y recomienda cuáles serían las futuras inversiones en materia científica en los próximos 10 años. Las conclusiones de este documento habían sido muy esperadas por el Consorcio del TMT, dado que son determinantes para saber el futuro de la gran construcción. Y es que, si las Academias Nacionales de Ciencia no hubieran avalado su construcción, Estados Unidos estaría más cerca de dejar de financiar el TMT.

En sus conclusiones, el informe califica el Programa de Telescopios Extremadamente Grandes (ELT) –entre los que se incluye el TMT – como prioritario para la astronomía terrestre. Por esta razón, establece la necesidad de seguir invirtiendo en, al menos, uno de los proyectos de este tipo de telescopios que ya han sido propuestos. Según el comunicado, no se descarta ninguna de las ubicaciones para el TMT y aún podría ser instalado tanto en Hawái como en La Palma. Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), califica esta decisión como un éxito «ya que significa que la evaluación científica realizada por este comité estadounidense del máximo nivel considera viable los objetivos científicos del TMT si se instalase en la isla palmera».

La Palma resiste así a los varapalos judiciales que ha sufrido en los últimos meses en lo que respecta al TMT. Y es que en agosto de este año, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró nula la concesión de monte de utilidad pública al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT), estimando así el recurso presentado por Federación Ecologista Canaria Ben Magec.

Un revés judicial

La asociación ecologista sostenía que el promotor real de la actuación sujeta a concesión es el Consorcio TIO (siglas de The Thirty Meter Telescope International Observatory), de modo que debió ser la única destinataria de dicha concesión administrativa y no el IAC. La organización sospechó que en este proceso «instrumentalizó» al IAC para «soslayar las exigencias de concurrencia competitiva que de otro modo se hubiesen tenido que abordar» para la concesión durante 75 años para la ocupación de unos terrenos de monte, dentro del catálogo de utilidad pública, en el Pinar de las Ánimas y Julianes. En todo caso, lo que tumbó la concesión del suelo para el IAC no fue, sin embargo, ninguna ilegalidad.

La sentencia fue un revés para La Palma en la carrera por el telescopio y este informe estadounidense vuelve arrojar una luz de esperanza. En todo caso, tanto el IAC, como el Cabildo de La Palma y los promotores del telescopio decidieron recurrir la sentencia. Estos últimos llegaron a defender que «todo el proceso administrativo para solicitar la licencia de suelo se ha realizado de forma transparente y conforme a la ley».

Sin embargo, los promotores siguen decantándose por Hawái. Es así porque el emplazamiento hawaiano es 2.000 metros más alto que el palmero, está más cerca de los países que financian el proyecto (casi todos situados en el ámbito del Pacífico-Indico) y, además, en él el Consorcio TIO ha realizado una enorme inversión en proyectos educativos con la esperanza de que reviertan en un futuro en la mano de obra del telescopio.

Pese a ser el emplazamiento favorito, los promotores se han encontrado con muchos escollos en el camino relativos especialmente a la oposición que se han encontrado en la población nativa de Hawái. Han sido ya varias las ocasiones en las que los trabajos para construir el telescopio han tenido que ser detenidos debido a las manifestaciones realizadas por una gran parte de los residentes en la isla pacífica.

La cumbre de Mauna Kea es sagrada para los nativos hawaianos. En sus orígenes, a ella solo podían subir los principales representantes de la sociedad aborigen hasta la llegada de los europeos, no el resto del pueblo. Los opositores aluden al respeto porque, además, ya existen muchos otros telescopios instalados en esta montaña.

Hasta el momento se estima que aproximadamente el 32% de los nativos están en contra de la construcción del gran telescopio en la montaña sagrada. No obstante, no se oponen al desarrollo científico pues el 92% está de acuerdo en que debe haber una manera de que la ciencia y la cultura hawaiana coexistan. De hecho, ocho de cada diez consideran que la oposición va más allá de la instalación del telescopio.

Durante el próximo año 2022, la National Science Foundation (NSF) llevará a cabo una revisión externa y exhaustiva para evaluar la viabilidad financiera y programática de cada uno de los proyectos de ELT estadounidenses.