Los nuevos aportes de lava no han afectado a más terrenos en La Palma

En cuanto a la superficie de cultivos afectados, son 283 hectáreas, de las que 158 son de plataneras, 59,4 de viñas y 24 de aguacates.

La portavoz científica del Pevolca, Carmen López, señaló que la erupción fisural continúa mostrando un mecanismo estromboliano, esto es, un mecanismo de carácter mixto, con fases de explosividad que producen depósitos piroclásticos y fases efusivas que producen las coladas de lava, de forma simultánea. El proceso eruptivo muestra episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana, así como pulsos con actividad freatomagmática. "En estos últimos días lo que se ve son pulsos de lava con reboses, incluso, pero es verdad que no hay una emisión continua muy intensa, si no los frentes de colada se estarían moviendo, pero no lo están haciendo", señaló la también científica del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Actividad variable del cono volcánico

En los últimos días, es reseñable que los niveles de actividad visibles en el cono son muy variables, con pulsos de mayor tasa de emisión de coladas lávicas. Las lavas siguen ocupando el sector central de la superficie afectada, transcurriendo hacia el noroeste, rebosando puntualmente algunos de los tubos y canales volcánicos preexistentes, sin afectar a nueva superficie.

Actualmente siguen activos varios centros de emisión con actividad intermitente (tanto de piroclastos, como de lava) variando según se modifica la configuración de la zona eruptiva. No se descarta la aparición de nuevos centros de emisión en el entorno del cono principal, dentro de la zona de exclusión.

La altura de la nube de dispersión de cenizas medida hoy a las 08:45 es de 3.500 metros.

El viento predominante en la baja y media troposfera (desde superficie hasta 5.000 metros) continuará siendo de componente N. Se prevé que el penacho de cenizas y SO2 se disponga hacia el S-SO desde el foco eruptivo, escenario favorable para la operatividad aeronáutica. Desde el punto de vista de calidad del aire, las condiciones meteorológicas son favorables. Se espera que hoy continúen registrándose precipitaciones preferentemente en las mismas zonas y en general de carácter débil (podrían ser puntualmente moderadas). Para mañana sábado, probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el N y E de La Palma y a partir del domingo la probabilidad irá disminuyendo.

Sismicidad

La sismicidad continúa localizándose en las mismas zonas de las últimas semanas, a profundidades entre 10 y 15 km y también a profundidades superiores a 20 km. La magnitud máxima ha sido 4.5 mbLg de un evento ayer a las 23:05 a profundidad de 35 km, sentido con intensidad máxima IV (EMS). El nivel del tremor volcánico en las últimas 24 h ha experimentado un nuevo descenso, dentro de su comportamiento oscilatorio. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo alcanzarse intensidades VI (EMS) y originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente.

En cuanto a la deformación, las estaciones más próximas al centro eruptivo no muestran cambios significativos. En las estaciones más alejadas del centro eruptivo, continúa una ligera deflación regional.

Dióxido de azufre

La emisión de dióxido de azufre (SO2) asociado al penacho volcánico (emanaciones visibles de gases volcánicos) alcanzo las 31300 toneladas diarias durante el día de ayer (4/10), estimado mediante miniDOAS en posición móvil terrestre (valor normalmente subestimado en comparación con los datos satelitales). A pesar del registro de un pulso de emisión de dióxido de azufre (SO2) durante los últimos días, la evolución temporal de las estimaciones de emisión de dióxido de azufre (SO2) procedentes de los datos satelitales refleja una tendencia descendente desde el pasado 25/9. La composición química de los lixiviados de cenizas hasta la primera quincena de octubre, muestra diferentes relaciones sulfatos/cloruros en función del punto de deposición de las cenizas, con un enriquecimiento relativo del contenido de fluoruros respecto al contenido de sulfatos y cloruros (valores medios 253 mg/kg, 778 mg/kg, 330 mg/kg de ceniza, respectivamente). La evolución temporal de esta composición, en particular, las relaciones sulfatos/cloruros y cloruros/fluoruros indican cambios de la composición química del penacho volcánico y por consiguiente con cambios en el proceso eruptivo.

En el caso de la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2), asociada a la dorsal volcánica de Cumbre Vieja, se observa una tendencia descendente de este parámetro geoquímico del 12/10 al 22/10, desde esa fecha se observa una tendencia ascendente. En la estación de Los Llanos de Aridane (LP10) se registra una mayor fracción magmática-hidrotermal en el dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera del suelo, que en la estación de Fuencaliente (LP08). Todas estas observaciones geoquímicas son coherentes con el actual proceso eruptivo.

Calidad del aire

En el día de ayer la calidad del aire debida al dióxido de azufre (SO2), contaminante asociado al proceso eruptivo, se situó en niveles buenos y razonablemente buenos en todas las estaciones de la isla. En estos momentos se mantienen niveles de calidad de aire buenos en el conjunto de puntos de medición de la isla.

Con respecto a las partículas menores de 10 micras (PM10), en el día de ayer se mantuvieron los niveles muy desfavorables en la estación de los Los Llanos de Aridane con una media diaria de 104 µg/m³ (umbral diario establecido en 50 µg/m³). Los registros de esta estación presentaron valores altos entre las 00 y las 18 horas del día de ayer y posteriormente fueron en descenso, aunque en estos momentos se encuentran de nuevo en ascenso con valores altos. La media móvil de 24 horas se encuentra en niveles muy desfavorables, reflejando la incidencia diaria de la dinámica eruptiva y vientos. En el resto de estaciones los niveles de calidad del aire por PM10 son buenos o razonablemente buenos.

Si quiere volver a ver la rueda de prensa, lo puede hacer en el siguiente vídeo: