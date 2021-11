«El volcán de La Palma mantiene el nivel bajo de explosividad desde su inicio»

¿Cuál es la radiografía que hace del volcán de La Palma en estos momentos?

La actividad sigue igual, no ha habido grandes cambios, aunque todos los días hay reconfiguraciones morfológicas de la parte superior del cono volcánico. Se ven muy bien los centros de emisión alienados en la parte de la fisura, porque es una erupción fisular. La alimentación y las coladas principales siguen como en días anteriores, no han habido grandes movimientos. Continúan habiendo sismos intensos localizados, tanto a profundidades intermedias como a profundidades mayores de 30 kilómetros, y todos los días hay un gran número de terremotos sentidos por la población, la intensidad máxima ha sido de 4 y las deformaciones siguen mostrando el mismo patrón, cerca del centro eruptivo están estable, mostrando la dinámica eruptiva. El resto de parámetros, los lleva más la Aemet, sobre calidad del aire, en relación a la emisión de partículas y de gases. Parece que la emisión de dióxido de azufre mantiene una línea descendente en los últimos días, pero en general, no hay grandes cambios.

¿Qué explicación tiene el aumento de la sismicidad en la última semana, y qué escenario se prevé en los próximos días en la erupción?

En la última semana se ha intensificado la sismicidad y eso entra dentro de lo que es la evolución del fenómeno volcánico. La sismicidad es el reflejo del proceso eruptivo, que en la superficie tiene como representación el cono volcánico, la lava y las explosiones. En la isla de El Hierro, en la erupción submarina de hace diez años, también observamos un período de una sismicidad muy intensa, y eso es un fenómeno que va asociado al proceso de realimentación de la erupción, cuando va saliendo material, la erupción lo que hace es vaciar los reservorios o disminuir la cantidad de magma disponible, va fragmentando, haciendo cenizas…, y todo ese sistema de realimentación profundo, al final, se tiene que reajustar, así que la sismicidad es uno de los fenómenos asociados a este reajuste.

«Los datos de la red de observación serán estudiados durante años, incluso décadas»

¿Cuál es el grado de explosividad de la erupción en estos momentos?

El volcán mantiene el mismo nivel bajo de explosividad desde su inicio. El índice de explosividad, es un parámetros que evalúa muy bien, que se llama VEI, y en esta erupción se le ha dado un nivel 2, y actualmente sigue siendo el mismo. La erupción muestra cambios de un día a otro en relación a si emite más material magmático, gases..., pero el índice de explosividad está muy mantenido y la clasificación sigue estando en 2 que es un índice bajo en relación a lo que pueden hacer otras erupciones. Este parámetro se corresponde con una escala que oscila entre 0 -para las erupciones no explosivas-, y 8, que es el valor máximo atribuido a las erupciones más grandes identificadas en el registro geológico.

¿Hay algo que le haya sorprendido de esta erupción?

Quizás, la gran cantidad de material que ha fluido. La extensión de las coladas de lava, por ejemplo, haciendo una comparativa, en esta erupción, la superficie es muy grande. Y otra de las cosas que también nos ha sorprendido a todos en el comité científico, es la gran cantidad de gases arrojados a la atmósfera. Son valores notables, quizás de los parámetros que más ha sorprendido, junto a la extensión de la superficie ocupada por las lavas. No obstante, todo tiene que ver con el volumen de magma disponible.

«Hay muchos elementos vulnerables porque es una zona muy poblada y agrícola»

¿Por qué las coladas han producido tanta destrucción de terreno en la Isla?

Porque es una zona muy poblada. El peligro es intrínseco al fenómeno, los daños tienen que ver con la exposición de elementos vulnerables, y hay muchos elementos vulnerables porque es una zona muy poblada, muy rica, con explotación agrícola. Sin elementos vulnerables, no habría sido el daño tan grande. El problema es que las lavas en esta erupción transcurren por zonas con mucha población.

Los expertos hablan de un récord en este volcán en emisión de dióxido de azufre, ¿a qué puede ser debido?

Es parte del fenómeno, el magma que está involucrado en esta erupción es muy rico en gases. La explicación a tanto dióxido de azufre, puede ser el hecho de que hay mucha cantidad de magma con bastante gas disponible, y en la dinámica eruptiva permite que ese gas esté saliendo, por tanto es una erupción que está arrojando un gran volumen de lava. El magma es el mismo pero cuando sale a superficie hay una fracción que es el gas, que es grande, y otra fracción que es la lava también grande, y coinciden ambos arrojados a la atmósfera.

¿Qué indican los parámetros actuales en cuanto a la duración de este fenómeno eruptivo?

Lo que indican es que todavía no podemos hacer unas estimaciones específicas sobre la duración de la erupción. Se están viendo algunos signos, por ejemplo que las estaciones regionales alejadas tengan ya una tendencia a la deflación son signos que son buenos, pero todavía no podemos hacer pronósticos sobre su duración.

«La reacción de los gestores de la emergencia y de los científicos es extraordinaria»

¿Qué se está aprendiendo de este volcán y en qué va a contribuir de cara a las futuras crisis sísmicas?

Estamos aprendiendo día a día y vamos a aprender todavía más cuando termine la erupción y hagamos la revisión de como se ha quedado la emergencia. Con todos los datos de observación que se están tomando, se van a poder realizar muchos estudios científicos. Los datos de la red de observación serán estudiados durante años e incluso décadas, y serán muy útiles para comprender nuevos procesos eruptivos. Ha habido una reacción extraordinaria y yo creo que se está llevando muy bien, tanto por parte de todos los gestores de la emergencia, la aplicación del Pevolca es notable; como la reacción de todas las instituciones científicas del comité, que es impecable, hay un nivel máximo de colaboración y de transparencia. Una vez que finalice la erupción, corresponderá a los gobiernos trabajar para la recuperación, pero eso ya no entra dentro del ámbito científico. En cuanto al ámbito de la investigación, se emprenderá el estudio de todos los datos recabados para entender en profundidad este fenómeno, y podamos partir en la siguiente erupción de más información sobre como es el comportamiento volcánico en Canarias. Vamos a aprender muchísimo a reconocer los primeros signos de inestabilidad y saber interpretarlos con más certeza. Habrá por delante toda una tarea científica de años, lo iremos viendo día a día, pero tendrá que ver con el estudio de toda la información que se está recogiendo en estos momentos, en años posteriores.

¿Deberían incorporarse los procesos volcánicos en los planes urbanísticos?

Ese es un tema que ya no entra dentro de mi terreno o competencias profesionales. Realmente no me corresponde a mi responder.

¿Cuáles son los recursos que aporta el IGN al servicio de la crisis eruptiva, tanto en material tecnológico como en personal científico?

En el IGN en volcanología estamos implicados unas 50 personas, desde 2004 somos la institución responsable de vigilancia en alerta volcánica a nivel nacional, y tenemos una red multidisciplinar destinada en las Islas Canarias, principalmente en las islas activas, que son El Hierro, La Palma, Tenerife y Lanzarote. Esta red no la hemos instalado en esta erupción, ya estaba, y por eso hemos sido capaces de hacer el seguimiento de la actividad anómala que, en realidad, empieza en 2017. Pero los recursos son los mismos, lo único que hemos hecho es un refuerzo aún superior en el seguimiento continuo, las 24 horas, pero el personal es el mismo.