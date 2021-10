El volcán de La Palma registra explosiones de gran intensidad por la intensificación de la desgasificación

La portavoz del Comité Científico indicó en rueda de prensa que la erupción fisural del volcán de Cumbre Vieja continúa con su mecanismo estromboliano y el Índice de Explosividad Volcánica (VEI por sus siglas en inglés) se mantiene en el nivel 2. Asimismo, continúa el mismo patrón de comportamiento que en los últimos días, mientras que la morfología del cono no ha cambiado en las últimas 24 horas, aunque puede cambiar.

María José Blanco señaló que la colada más al sur que ayer rebasó a la colada 3 sigue moviéndose sobre terreno no afectado por coladas de lava anteriores y en las últimas 24 horas ha avanzado unos 1.500 metros, situándose en paralelo al dedo lávico que alcanzó Las Hoyas sin llegar al mar. Además, apuntó que siguen activos varios centros en el cono emisor principal pero no se prevé la aparición de ningún centro emisor que no sea cercano al cono actual. La altura medida hoy de la columna eruptiva es de 4.000 metros.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, ahora mismo hay una situación este-noroeste flojo que se intensificará por la tarde con brisas débiles a sotavento. A niveles superiores el viento rolará al sureste y en los próximos días se mantendrá el flujo del noreste. La dispersión de la nube de cenizas será, por lo tanto, hacia el suroeste-oeste, lo que favorece la operatividad de los aeropuertos canarios. La inversión térmica se intensifica y pasa de 1.200 metros, que es la altitud actual de la base, a 900 metros a lo largo del día, con una atmósfera seca y estable también por encima de la inversión. Por tanto, las condiciones no son malas para la calidad del aire.

Techo de magnitud

Respecto a la sismicidad, se sigue produciendo en las mismas zonas y a las mismas profundidades, entre 10 y 15 km y a profundidades superiores a 20 km. Esta mañana de sábado se alcanzó el techo de magnitud de toda la serie sísmica que comenzó el 11 de septiembre con una magnitud 5.0 mbLg que ha sido sentido en la isla de La Palma con una intensidad IV-V. También ha sido sentido en El Hierro, La Gomera y norte de Tenerife. Se mantienen valores altos de la amplitud de la señal del tremor con pulsos de intensificación y la sismicidad registrada sigue haciendo probable que se produzcan terremotos frecuentes que puedan ser sentidos por la población, incluso que se puedan alcanzar intensidades de VI.

La deformación en las estaciones más próximas al centro eruptivo siguen mostrando un patrón estable y en las más alejadas continúa una ligera deflación regional. En relación a la medida de dióxido de azufre (SO2) del penacho, ayer por diversos problemas técnicos no se pudo realizar y en cuanto a las medidas de dióxido de carbono (CO2) por el edificio de Cumbre Vieja, el valor observado ayer es de 1.414 toneladas diarias. Sigue, por tanto, en ascenso los valores desde los últimos cinco días.

En relación a la calidad del aire, resaltar que ayer no se superaron los umbrales ni diarios ni horarios de SO2; la estación de Los Llanos tuvo un registro máximo de 161 microgramos/m3 a las 07.00 horas y durante el día de hoy no se han registrado superaciones de los límites horarios. A primera hora de la mañana en Tazacorte, Los Llanos y El Paso se registró un máximo que actualmente está en revisión.

Respecto a las partículas PM10, tampoco se han superado los máximo horarios ni diarios en ninguna estación, salvo en Los Llanos por la cercanía al centro de emisión. La tendencia observada durante los últimos días en esta estación, con valores desfavorables entre las 09.00 y las 18.00, se intensificó en el día de ayer con un máximo horario de 395 microgramos/m3 a las 12.00, que decayó durante la tarde noche. Como consecuencia de esta situación, se supero en esta estación el umbral diario con un valor de 60 microgramos/m3.