No suele ser muy habitual que los corresponsales de fuera de Cataluña transmitan sus crónicas en catalán en la TVE, sobre todo si la periodista no es catalana y desde el estudio que se le da paso no se espera que hable catalán, sino castellano. Sin embargo, la periodista Gemma Nierga mostraba su sorpresa cuando en el programa 'Café d'idees' daba paso a una compañera en la isla de La Palma, Francisca González, quien comenzó a transmitir su crónica sobre las últimas novedades de la erupción del volcán en un perfecto "catalá-canari". Un vídeo que se ha hecho viral y que ya cuenta con más de 380.000 reproducciones.

Primero se oyeron algunos comentarios desde plató ante la sorpresiva retransmisión, que fue seguida de un plano de Nierga mostrando su cara de asombro. Igual ocurrió con otros invitados en el set del estudio, que mostraron una sonrisa al comprobar que también desde fuera de Cataluña "se habla catalán".

Cuando a la periodista le dieron paso, Fransisca González informó de que "a aquesta hora la colada de lava que envolta la Llacuna no ha arribat a la mar. Està uns 60 o 50 metres, avança molt lentament a uns dos metres per hora obrint-se pas entre plantacions de plataners. Sabem que fa unes 24 hores, nens i nenes van tornar a l'escola però les classe s'han tornat a suspendre al municipi de Tazacorte en previsió que l'arribada d'aquesta colada de lava a la mar".

Ante la intervención de González, Nierga retomó la conexión para señalar -también en catalán que "aquí en el estudio nos hemos quedado parados y nos has sacado una sonrisa de lo bien que hablas catalán, querida Francisca, porque no nos lo esperábamos", a lo que la corresponsal contestó: "Parlo catalá-canari, hablo catalán canario, porque estudié en Cataluña la segunda carrera".