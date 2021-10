«Vienen dos o tres años muy duros»

En relación a futuro económico de La Palma, el presidente de la Federación de Empresarios de la Isla considera que «vienen dos o tres años que son muy duros, pero que tenemos la obligación de convertir en oportunidad». Se refiere Barreto a que La Palma ha sido portada de todos los informativos a nivel internacional, y esa es una cuestión que hay que aprovechar.

Para el proceso de recuperación considera que deben diseñarse grupos de trabajo «ordenados», que también reciban aportaciones y que diseñe planes de actuación en distintos ámbitos, con el compromiso de administraciones públicas y la sociedad de La Palma. Es necesario, recalca, que «saquemos lo mejor de nosotros mismos», porque «creo que los palmeros hemos hecho bastantes cosas de forma histórica y lo que hay que hacer es estar a la altura».

Con esfuerzo y trabajo, hace hincapié, «somos capaces de darle la vuelta a esta situación muy adversa, pero de la cual saldremos». Barreto lamenta que actualmente son «momentos muy difíciles, pero es lo que toca». Añade que desde que comenzó la erupción se viven momentos de incertidumbre sobre la llegada de su final. En este tiempo, destaca que lo primero fue atender a las personas, señalando que cree que esa parte está ya realizada y que se complementará a medida que vayan pasando los días.

«La erupción terminará, la Isla continuará teniendo vida propia y cuenta con muchos productos locales», recalca. Además, incide en que mantiene la conectividad y el abastecimiento de productos por vía marítima, por lo que «no hay ningún problema»

Respecto a la solidaridad expresada y hecha realidad a través de miles de donaciones llegadas a La Palma, el presidente de la patronal palmera destaca que actualmente ya no hay un problema de abastecimiento, por lo que agradece, en la medida de lo posible, «salvo que coincidan con algunas necesidades específicas de la población de la zona afectada», que cese el envío de ayuda en producto «porque eso crea un problema logístico», recalcando que «tenemos capacidad suficiente para abastecer las necesidades de toda la población. Yo creo que lo que no podemos hacer es obviar una situación adversa muy dura, muy complicada. Y en estos momentos precisamente tenemos que estar para ofrecer ayuda, para darla, no solamente para decirlo, sino para hacerla de verdad, para poner orden, para. En fin, como digo, tener la cabeza fría», aclaró Barreto.

A juicio del presidente de Fedepalma una de las cuestiones importantes en estos momentos es el orden. «La organización no puede falta en un momento tan delicado para el futuro de la Isla. Por eso es tan decisivo que todos los organismos públicos y privados se complemente a la hora de conocer cuáles son las necesidades de los afectados, de los desplazados, que son muchos y no se sabe por cuánto tiempo», remarca Barreto.

El miembro de Fedepalma, por último aclara que hay que conocer cuáles son las necesidades reales cada día, que, según él, van cambiando con el paso de unas jornadas inundadas por la tristeza.