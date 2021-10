La nueva colada de lava del volcán de La Palma está generando una tremenda destrucción a su paso y dificultando el movimiento de los científicos en la zona, ha advertido este sábado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), que indica que sus equipos en la zona ven dificultada su labor por el poder destructivo de la lava.

La cara norte del cono de la erupción del nuevo volcán de La Palma se derrumbó durante la madrugada de este sábado, lo que ha llevado a la emisión de coladas en varias direcciones. "Hay un nuevo salidero en la parte norte del cono del volcán que anoche nos ha dado un susto, sobre todo por el tipo de lava fluida que está emitiendo", ha explicado esta mañana el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, quien precisa que "es una colada que discurre sobre otra, que va rellenando barrancos y que, al final, va desbordando y afectando a nuevas construcciones".

Asimismo, el regidor municipal ha mostrado su preocupación sobre la dirección de esta nueva colada, pues ya se encuentra muy cerca del polígono industrial del Callejón de La Gata y ya ha afectado a algunas naves industriales de la zona. No obstante, por el momento, las autoridades consideran que la marcha de esta nueva lava no afectará a otros núcleos poblacionales, por lo que no se han decretado nuevos desalojos.

Este volcán está en erupción desde el pasado 19 de septiembre en el municipio de El Paso, y nueve días más tarde la colada llegó al mar en Tazacorte