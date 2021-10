La presencia de partículas de cenizas en la inmediaciones del aeropuerto de Los Rodeos provocó ayer la cancelación de más de un centenar de operaciones. El primer movimiento del día no se produjo hasta después de las dos de la tarde. Aunque el aeródromo nunca dejó de estar operativo, fueron las aerolíneas las que decidieron no volar por cuestiones de seguridad. Esa medida acabó colapsando la terminal.

Las cenizas del volcán de La Palma provocaron ayer el caos en Los Rodeos. Varias nubes de partículas localizadas sobre La Laguna dejaron fuera de servicio el aeropuerto durante toda la mañana. Las aerolíneas decidieron no volar argumentando que no podían garantizar la seguridad de los pasajeros y la terminal se colapsó. Sobre todo, después del mediodía. El primer movimiento del día se produjo después de 76 cancelaciones y 13 desvíos a Tenerife-Sur. Fue una conexión entre Madrid y Tenerife Norte que aterrizó pasadas las dos de la tarde. Minutos después llegó un Binter procedente de Gran Canaria. La actividad tomó impulso a la hora de la siesta, pero enseguida volvió a crecer otro tapón: a las 17:00 horas las cancelaciones del día rozaban el centenar (98). El servicio de control de Los Rodeos había programado un viernes con 182 operaciones, justo 29 más de las que estaban previstas en Tenerife Sur (153) antes de gestionar los desvíos de la mañana. En La Palma unos operarios participaban en un zafarrancho de limpieza para eliminar el rastro de una generosa lluvia de ceniza –las mediciones en Los Rodeos eran imperceptibles, pero las aerolíneas decidieron no operar– procedente de la zona cero de la erupción, pero el aeródromo estuvo cerrado todo el viernes. En El Hierro y La Gomera no llegaron las conexiones de Tenerife.

Binter, que ayer por la tarde reanudó las operaciones debido a las mejoras de las condiciones meteorológicas, sí mantiene interrumpidas sus conexiones con La Palma hasta las 13:00 horas de hoy, momento en el que valorará si las condiciones son las idóneas para reanudar los enlaces con la Isla Bonita. Las mejoras meteorológicas en La Laguna coincidieron con la localización de una nube de ceniza en Granadilla que trastocó unos enlaces con Tenerife Sur, concretamente, seis vuelos fueron desviados a Tenerife Norte y un séptimo terminó cambiando su rumbo con destino a Gando. En el momento de cerrar esta información las cancelaciones en las infraestructuras que gestiona Aena en Los Rodeos superaban las 130 operaciones. A pesar del trastorno que supuso la presencia de partículas enlos aeropuertos tinerfeños, desde la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife (Ashotel) se informó que sus asociados no han transmitido que durante la jornada de ayer se hayan generado cancelaciones. Los saltos entre islas, pues, marcaron el pulso de una jornada que comenzó lastrada después de que las aerolíneas que soportan el cien por cien de esas rutas (Binter y Canaryfly) decidieran parar sus movimientos por razones de seguridad. Casi cuatro mil personas se vieron afectadas solo en Los Rodeos por el descalabro aeronáutico que se originó en La Laguna debido a la presencia de cenizas procedentes de tierra palmeras.