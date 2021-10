Diez goles, mucha música y 4.741 almas de esperanza para la isla de La Palma

Todos respondieron. Por un lado, ambos equipos, que ofrecieron 10 goles en un encuentro muy divertido; por otro, los artistas, que brindaron algunas de sus canciones de manera altruista y dieron color al ambiente; pero sobre todo la gente, que entendió que debía ayudar a los damnificados por el fenómeno natural. Un total de 4.741 almas pagaron por una entrada. Acudieron menos, 3.373. Igualmente, todos significaron esperanza para el pueblo vecino.

Eran las 19.30 horas cuando el humorista Kike Pérez subió al pequeño escenario ubicado entre una de las porterías y la grada Naciente y dio el pistoletazo de salida al espectáculo. Fue el maestro de ceremonias de una tarde para el recuerdo. Ataviado con una camiseta blanca con el lema Fuerza La Palma, como todos los artistas que de manera voluntaria decidieron participar en el acto solidario, dio paso uno a uno a los cantantes que actuaron antes, durante y después del partido.

Así, el primero en rasgar su guitarra fue un viejo rockero: Ginés Cedrés de Los Coquillos. No faltó en su repertorio, como no, su famoso Borracho hasta el amanecer que comenzó a entonar al público. Como tampoco podía no estar el Mojo Picón de Caco Senante, el siguiente en aparecer en escena. El calentamiento musical coincidió con el de los jugadores y jugadoras que poco después iban a protagonizar un partido histórico. De 25 minutos cada parte, pero igual de significativo.

Pepe Mel y Francis Díaz, entrenadores de la UD Las Palmas y de la UD Granadilla Tenerife Egatesa, respectivamente, diseñaron dos equipos mezclados. Uno, vestido con camiseta verde y pantalón negro, se llamaba Isla Bonita y lo dirigía el técnico del conjunto grancanario; el otro, vestido todo de blanco, tenía por nombre La Palma y lo capitaneaba el preparador del cuadro tinerfeño.

Así, los Valles, Raúl Navas, Benito, Loiodice, Sadiku o Clau Mendes jugaron con las Blom, Sara López, Sandra, Estella o Zayruma, la que marcaría el primer gol de la noche, a puerta vacía, tras un pase de Clau. Enfrente, Ale Díez, Álex Suárez, Maikel, Kirian y Ale García coincidieron con Nay Cáceres, Martín Prieto, Pisco, Cindy, Ana González y Mari José. Nunca una alineación de fútbol había sonado tan feminista.

De menos a más

El propio delantero lanzaroteño de la UD marcó el segundo gol para el Isla Bonita en el mano a mano con Nay Cáceres. Los dos tantos de la primera parte fueron el preludio de una segunda en la que los dos equipos, por fin, se desatarían para marcar muchos más goles, en concreto ocho, y ofrecer un espectáculo a la altura del acontecimiento. La gente, sin duda se lo pasó mucho mejor.

Pero antes, durante el intermedio, dos artistas más se subieron al escenario para ofrecer su repertorio. Primero, Cristina Ramos, que con su Aleluya hizo que buena parte de los presentes encendieran las linternas de sus móviles para aportar al clima de solemnidad que no faltó en toda la noche en Siete Palmas. Luis Morera de Taburiente completó las actuaciones del descanso con dos temas que llamaron a la emoción, que tampoco se ocultó.

Las más de 3.000 personas que acudieron al Estadio, en todo caso, ya se habían animado solo con el Hola don Pepito, hola don José, viejo cántico que recordó por un momento las tardes y noches de fútbol del Insular. Pero disfrutaron todavía más con la sucesión de goles de diferente factura de los últimos 25 minutos.

Álvaro Valles, portero suplente de la UD, se convirtió en el protagonista del show cuando cogió el balón y trató de regatear a varios contrincantes en su propia área. El resultado, terrible para él, de no haber sido porque cuando Kirian marcó para La Palma (2-1), el propio meta sevillano se unió a la celebración del rival.

Comenzó entonces el momento de Armando Sadiku, padre desde hace unos días. Suyos fueron el tercer y el cuarto tanto del Isla Bonita, que además sumaría un quinto, obra de Natalia Ramos, para casi sentenciar el duelo. Pero como el 5-1 habría sido demasiado humillante para el conjunto blanco, los chichos y chicas de Francis Díaz se pusieron manos ala obra para al menos igualar el choque.

Tuvieron una ayuda extra, la de Kike Pérez, que aclamado por el público entró al campo para tirar un penalti ridículo de Valles sobre Maikel. Saltó al césped en medio de una ovación, tomó carrerilla, corrió hacia el balón y golpeó suave a la derecha del meta: gol y locura total en la celebración con camiseta al viento incluida.

Tras el 5-2 llegaron los tres goles que pusieron el empate final, uno de Ariyo –el cuarto– y dos de Maikel Mesa, que dejó el resultado del partido histórico en 5-5 un minuto después de acabado el tiempo reglamentario, ya con Raúl Navas, que se había cambiado con Valles, como portero improvisado.

El pitido final lo dio Juan Luis Pulido Santana, que arbitró el último cuarto del choque. Antes lo habían hecho, por este orden, Alejandro Hernández Hernández, Xiomara Díaz García y Daniel Trujillo Suárez, todos profesionales. También se sumaron a la solidaridad con el pueblo palmero.

La gran foto de familia de ambos equipos, el verde y el blanco mezclados entre sí, fue el anticipo del fin de fiesta, que corrió a cargo de La Trova. Su versión del Color esperanza sirvió de mensaje directo al corazón de la Isla Bonita.

Y así transcurrió una noche de hermanamiento en el Gran Canaria. Entre goles, canciones, espectáculo, risas y recuerdo, el evento concluyó después de más de una hora y media. Todos pusieron de su parte. El gran ganador, porque siempre hay uno, fue La Palma.

Isla Bonita

Las camisetas que vistieron ayer los equipos verde –Isla Bonita– y blanco –La Palma– saldrán a la venta a un precio único de 100 euros a partir de las 10.00 horas de hoy. El lugar para comprarlas es la tienda oficial de la UD Las Palmas que se encuentra en la grada Curva del Estadio de Gran Canaria, aunque también se podrán adquirir online a través de la página web oficial del club. Será entonces cuando la entidad amarilla dé a conocer la recaudación final que irá destinada en su totalidad a los damnificados.

Las camisetas, a 100 euros desde las 10.00 horas

