«El volcán de La Palma nos está dando unas lecciones de Geografía»

¿Cómo reacciona un entrevistador de su nivel cuando le toca ser el entrevistado?

Con nerviosismo (ríe)... Sé que el buen periodista siempre busca un titular y en algunas ocasiones eso puede acabar en un malentendido entre las partes.

¿No me dirá que a estas alturas de la película tiene «miedo»?

Miedo no, respeto. Digamos que este tipo de situaciones me ponen en guardia.

Pero la obligación de un periodista, al igual que la de un boxeador, es intentar llevar a su adversario a la esquina, ¿no?

Sí que lo es, pero las cosas no hay que forzarlas. Cada vez estoy más convencido de que nuestra tarea es escuchar lo que de por sí nos tiene que contar el entrevistador. No me gusta el periodismo que se fundamenta en intentar que el entrevistado diga lo que el periodista quiere que diga.

¿Y qué nos cuenta Aimar Bretos de la erupción de La Palma?

Más allá de la cantidad de datos terribles a los que nos estamos enfrentando desde el minuto cero de la erupción, creo que la catástrofe de La Palma ha evidenciado la importancia que sigue teniendo el periodismo local y regional. Situaciones como estas son las que acaban dando la razón a los que creemos que esas redes permanentes de informadores aún son necesarias en 2021. Ese periodismo maneja sus códigos y, por lo tanto, aporta una información mucho más cercana y precisa que la que nos pueden dar los profesionales de fuera que son «reclutados» para cubrir estos sucesos. Pero la red de la que estoy hablando no se sostiene sin una inversión decidida y permanente.

Si me permite la broma, ese periodismo local también sirve para evitar confundir La Palma, con Las Palmas o Palma.

Ja, ja, ja... Eso sin duda. En las dos últimas semanas hemos visto auténticas tragedias informativas alrededor de La Palma, Las Palmas o Palma. El volcán de La Palma nos está dando unas cuantas lecciones de Geografía.

¿Cuál es la percepción que hay en la Península del drama natural, social y, sobre todo, económico que rodea a la erupción del volcán de Tajogaite?

Si eliminamos las frivolidades que se escucharon en las primeras horas de la erupción que apuntaban a un fenómeno natural bello, hermoso y maravilloso, creo que todos se han dado cuenta de lo que nos estamos jugando en La Palma y, sin duda, de lo que nos vamos a jugar en los próximos años. A corto plazo está el shock del impacto inicial, pero a medio y largo plazo va a hacer falta un intenso trabajo de reconstrucción... Que España se tiene que volcar con La Palma no puede ser una frase vacía. La administración central tiene que poner recursos económicos para que la recuperación no se pierda en el tiempo.

Una de las leyes del periodismo apunta que la actualidad se lo come todo: lo que hoy es noticia, mañana solo es un recuerdo.

Los periodistas tenemos la obligación de impedir que cualquier acontecimiento por gravísimo que este sea, como es el caso de la crisis volcánica de La Palma, acabe eclipsando el resto de los factores que envuelven nuestra vida. El coronavirus, por ejemplo, sigue siendo un problema grave. Un profesional del mundo de la información debe tener siempre las antenas puestas para entender que su día a día se alimentan de muchas noticias. Todo lo que está ocurriendo en La Palma es material de portada, pero no le podemos dar la espalda al resto de la actualidad.

¿Qué supone ser el rostro, perdón la voz, de ‘Hora 25’?

Soy consciente de que en este país mucha gente se mete en la cama con el análisis que le aporta el equipo que hace posible Hora 25. Yo solo soy el capitán de una nave que pretende dar la mejor información de la jornada. El mayor reto de un periodista es contar la realidad.

¿Una especie de «infusión» informativa o ‘Dormidina’ a la que muchos recurren antes rendirse a Morfeo; el responsable del último repaso del día, que muchas veces viene cargado con noticias en clave negativa?

(sonrisas)... Eso no lo había visto aún desde esa perspectiva, pero no quiero ser el culpable de que a mucha gente de este país le cueste coger el sueño. Eso no significa que vayamos a edulcorar la realidad. El oyente sabe identificar el tono de voz de un periodista radiofónico, sabe si lo que le están contando es real o intentan disfrazarlo. Aquí las mentiras se pillan más fácil que en cualquier otro medio de comunicación. No te ven la cara, pero sienten el tono de tu voz.

¿Pesa más la labor que hicieron los que estuvieron antes que usted o los oyentes que buscan esas últimas reflexiones del día?

Saber de dónde venimos es algo fundamental cuando te encargan un reto de esta dimensión, entre otras cosas, porque crecí escuchando a Carlos Llamas y Ángels Barceló. Saber qué es lo que funciona de esta fórmula y qué puntos hay que actualizar es algo vital para que el programa siga teniendo éxito, pero también lo es que no nos acomodemos con lo heredado. En estos momento hay que combinar la trayectoria de Hora 25 con las nuevas narrativas de audio que se están aplicando. Hay que evolucionar.