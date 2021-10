La expulsión de lava de las dos nuevas bocas abiertas en la falda del cono del volcán de La Palma este viernes, ha obligado al Gobierno de Canarias a ordenar el confinamiento de nuevos barrios de la zona de Tazacorte y Los Llanos de Aridane, afectando a unos 3.500 vecinos más que se unen a los habitantes de los barrios de San Borondón, Marina Baja, Marina Alta y La Condesa, que ya estaban confinados desde comienzos de esta semana. El confinamiento se ha decretado debido al empeoramiento de la calidad del aire en las zonas próximas al recorrido de la colada.

El confinamiento se extiende al “espacio comprendido entre el cruce de Camino Cruz Chica con la carretera LP-2, siguiendo al oeste hasta el cruce con Nicolás Brito Pais, continuando este camino hasta la circunvalación y por esta hasta la rotonda de Hoyas Hondas”. A partir de este punto, “se incluye toda la zona afectada por el incendio del mes de agosto hasta el campo de fútbol de El Paso, y al oeste de la LP-3 hasta la rotonda del Sombrero”.

Instrucciones a la población

“Cierre puertas, ventanas, persianas y toda entrada de aire procedente del exterior. Confínese, si es posible, en las habitaciones más interiores. Desconecte la ventilación y la calefacción. Es preciso interrumpir todo sistema que haga entrar aire del exterior. Para mayor seguridad, puede sellar, utilizando cinta adhesiva, las juntas de puertas y ventanas. No utilice el teléfono. Se necesitan las líneas libres para los servicios de socorro. Lleve contigo sistemas que le permitan comunicarse o recibir información (radio, teléfono…). Si está en el exterior, tenga en cuenta que un vehículo no es un lugar seguro (confínese en el primer edificio que encuentre cerca) y si va a pie, refúgiese en el primer edificio que encuentre. No realizar desplazamientos hasta que se dan indicaciones al respecto. Utilice el teléfono 112 para situaciones de emergencia”.

🔴ATENCIÓN #ErupciónLaPalma

📢#PEVOLCA ordena el confinamiento de la población en las siguientes zonas de Los Llanos de Aridane y El Paso: pic.twitter.com/gNOTGL7iCP — 1-1-2 Canarias (@112canarias) 1 de octubre de 2021

Nueva medición de Copernicus

La ceniza expulsada por el nuevo volcán de La Palma desde que el inicio de su erupción el 19 de septiembre ha cubierto una superficie de 3,3 hectáreas.

Así consta en la última actualización del sistema de satélites europeo de monitorización terrestre Copernicus con datos recabados en la tarde de este viernes.

En la misma, reduce sensiblemente la estimación de la superficie ocupada por la lava, incluido el terreno que ha ganado al mar desde la noche del día 28. Pasa de las 709 hectáreas a las 367,3.

En cuanto a las edificaciones afectadas por las coladas, se mantiene el cálculo de 1.005, aunque se elevan a 880 las que han quedado completamente destruidas, diez más en comparación con el anterior recuento.

El número de kilómetros de carreteras afectados aumenta hasta los 30,7, de los cuales 28,3 han sido destruidos por el paso de la lava.