Ni cancelaciones de vuelos ni de reservas en ninguna isla.

El turismo resiste ante la sacudida del volcán de la Cumbre Vieja de La Palma. La salud del sector en Canarias no pasa por su mejor momento tras el embate de la pandemia, que llevó a las Islas a un cero turístico sin precedentes. Ahora, la crisis volcánica podría poner en peligro una parte de la recuperación del negocio turístico, que ya mira con optimismo hacia los próximos meses, en los que el Archipiélago vive su temporada alta. Sin embargo, el temor al volcán no ha amedrentado a los viajeros europeos, ya que durante las primeras horas de erupción no se han registrado cancelaciones masivas de reservas y las compañías aéreas operan con normalidad sus vuelos hacia, desde y en las Islas. No obstante, los turoperadores europeos se interesan cada día por las novedades sobre la actividad volcánica y las oficinas españolas de turismo en el exterior facilitan datos oficiales sobre la crisis. El elevado número de periodistas que se ha desplazado a La Palma para informar sobre la erupción volcánica y los visitantes que han tenido que ser reubicados hacen que la isla esté al límite de su capacidad alojativa.