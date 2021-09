El suelo tembló, se oyó un rugido... parecía que un avión militar se acercaba a baja altura sobre la zona de La Palma sometida a máxima vigilancia desde hace una semana por la posibilidad de que se reactivara la Cumbre Vieja, pero no era un avión. Eran las 15.10 y acababa de estallar un volcán.

En directo 20:05 El plan de evacuación diseñado por el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) está en marcha una vez que arrancó a primera hora de la tarde de este viernes la erupción volcánica en 'Cumbre Vieja', en la zona de Cabeza de Vaca, y se pasó del semáforo amarillo al rojo de alertas volcánica. Según detalla la Guardia Civil, la evacuación a afecta a más de 5.000 personas de diferentes barrios de los municipios de El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane. "Sentí como me mareaba", relata un fotógrafo desplazado a la zona de la erupción 19:58 La lava sigue su camino en las laderas de La Palma ante la preocupación de los vecinos. 19:28 Desalojan por precaución a 170 personas en Tazacorte,donde no ha llegado lava. El alcalde de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez, ha detallado que las personas desalojadas tienen sus viviendas en La Bombilla, al sur del municipio, de donde han salido por si la lava afecta a la carretera y se quedan aisladas. En función de cómo evolucione la erupción, tendrán que evacuar a más de 200 personas que viven en los barrios de El Paraíso y Pampillo, ya que se podrían ver afectados por el fuego. 19:19 UME y personal de Tenerife y Gran Canaria se suman al dispositivo emergencia. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) se desplazarán esta noche a la isla de La Palma para sumarse al dispositivo de emergencia desplegado con motivo de la erupción registrada este domingo en la zona de Cabeza de Vaca, en El Paso. Asimismo, según informa el 112 Canarias, se unirá al operativo personal de Medio Ambiente de los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria, y de Bomberos de Gran Canaria -antes lo hicieron los de Tenerife-, además de la Policía Canaria. 19:10 Se cierra al tráfico diferentes carreteras: cierre carretera LP-212 a Tacande. Se aconseja no transitar por la LP-2, entre el cruce del Campo de Lucha de Las Manchas y El Sombrero, en Tajuya. Tampoco por LP-213 y la LP-212, que suben hasta Todoque y Las Manchas. Además se han cerrado también la LP-301. Carretera San Isidro-El Pilar: desde la Pavona hasta el cruce pon la LP-3 El Paso; cierre LP-2014. Carretera de Los Brecitos y cierre LP- 105 Los Tilos. 19:00 Suspendida la actividad lectiva mañana en El Paso, Los Llanos y Tazacorte 18:53 El Servicio Canario de la Salud, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha dispuesto los recursos y equipos sanitarios previstos para dar respuesta a las acciones contempladas en el plan de evacuación de La Palma (PLEVAPAL) y los equipos sanitarios, con apoyo de personal de Cruz Roja, ya están atendiendo a unas 50 personas con movilidad reducida evacuadas previamente y que han sido trasladadas, junto a sus acompañantes, al antiguo acuartelamiento de El Fuerte. El traslado se ha realizado sin incidencias y el estado general de todas las personas evacuadas es bueno. 18:52 Una colada de lava comienza a afectar a las viviendas más cercanas, ladera abajo, al lugar donde esta tarde ha estallado una nueva erupción en La Palma, en el municipio de El Paso, según se puede apreciar en un vídeo aéreo grabado con un dron y facilitado a Efe por su autor. 18:49 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará esta tarde a Canarias ante el inicio de una erupción en el volcán Cumbre Vieja, en el municipio de El Paso, y aplazará su viaje a Nueva York que estaba previsto para este domingo. 18:46 El aeropuerto de La Palma también quedó inoperativo durante los primeros momentos de la erupción por dificultades en la visibilidad para las aeronaves debido a las grandes columnas de humo que se levantaron. Sin embargo a partir de las 17:30 horas el aeropuerto de La Palma estaba plenamente operativo para la entrada y salida de vuelos, según informaron fuentes de AENA. Desde Enaire, gestor de la navegación aérea en España, siguen de cerca la evolución de la erupción volcánica y han activado el protocolo de actuación para cenizas volcánicas en coordinación con Eurocontrol por si hubiera que adoptar alguna medida de exclusión de zona de vuelo. 18:46 La lava ha afectado ya a varias viviendas de la zona del asentamiento de Montaña Rajada. 18:42 1.400 personas evacuadas. El punto concreto donde ha estallado el volcán no está poblado, según ha confirmado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. No obstante, por debajo de la carretera, sí hay zonas pobladas como El Paraíso, del barrio de Las Manchas, que ha sido evacuado. Ya más abajo, se encuentra el barrio de La Laguna (Los Llanos de Aridane). A las 17:30 horas de este domingo, cerca de 1.400 personas habían sido evacuadas. 18:40 Una colada de lava ha cruzado ya la carretera de Tacande y hay, al menos, dos viviendas afectadas por la lava en la zona del asentamiento de Montaña Rajada. 18:39 El volcán que este domingo ha nacido en la zona de Cabeza de Vaca se cree que tiene siete bocas eruptivas que emiten lava, la cual no avanza de forma muy rápida, ha dicho el portavoz de Involcan, David Calvo. El portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha indicado que unas bocas emiten lava con más fuerza que otras, y ha explicado que las primeras horas de la erupción son cruciales para entender cómo se desarrollará el proceso eruptivo. 18:35 Después de ocho días desde el inicio del episodio de enjambre sísmico, y de más de 25.000 terremotos a diferente profundidad, la tierra se ha abierto y el magma ha buscado la salida para convertirse en lava que, de momento, sale a una velocidad explosiva sobre un manto de pinos. 16:11 Un pequeño terremoto precedió a una gran explosión a la que le siguió una enorme columna de humo y la expulsión de piroclastos.

"Ha sido espectacular", relata el fotógrafo Miguel Pérez Calero, colaborador de EFE en La Palma, uno de los periodistas a los que la erupción los ha cogido, por casualidad, en butaca de primera fila.

Por casualidad, porque por más vigilada que estuviera la isla con todo tipo de instrumentación científica, no se sabía dónde iba estallar el volcán, ni cuándo... En realidad, no se sabía realmente si iba a haber volcán o no, ya que una reactivación como la que ha vivido la Cumbre Vieja también puede detenerse, sin más.

Varios periodistas estaban tomando imágenes y testimonios en la zona de Las Manchas, en El Paso, dado que en las últimas horas los sismos se habían incrementado, cada vez eran más superficiales, la zona afectada se había elevado ya 15 centímetros por la presión del magma y se había empezado a evacuar a los vecinos que, llegado el caso, iban a tener más dificultades, los de baja movilidad.

Desde horas antes, algunas carreteras estaban ya cerradas y se había prohibido el senderismo por la red de caminos de la zona.

Y llegó el momento: 15.10 horas, en una zona de pinos próxima a Cabeza de Vaca. "Hubo un movimiento sísmico, seguido de un pequeño temblor. Y sentí como que me mareaba. Mi mujer me dijo: ahí viene el avión, pero realmente lo que salió fue toda la columna de humo. Empezó a reventar, reventar, reventar y no ha parado de echar fuego", relata el colaborador de EFE.

El momento lo ha visto en vivo, por primera vez en la historia, prácticamente media Canarias, porque en ese momento la Televisión Autonómica estaba con un directo, enfocando a ese lugar.

"Es una experiencia. Si no fuera por el peligro que va suponer para muchas viviendas...", se lamenta Pérez Calero. Pero insiste: "Es una espectáculo de la naturaleza".