«Esta pandemia ha tenido 17 modelos de gestión distintos»

Es imposible no iniciar la entrevista sin hacer una referencia a la gestión de la pandemia

Hay una máxima en Salud Pública que dice que lo más importante es actuar previamente a que ocurran las cosas. Es verdad que estamos es una pandemia que nos ha afectado a todo el mundo, con carácter global, pero también es verdad que nuestro sistema sanitario, que es un buen sistema, se vio desbordado por la emergencia sanitaria. No estábamos preparados y se vivieron circunstancias imposibles de asumir por los profesionales.

Entonces, ¿faltó previsión?

Había que haber actuado cuando los organismos internacionales, a finales de enero, dijeron que existía el riesgo y que había nuevo patógeno. Tendríamos que haber actuado antes y, por supuesto, no haciendo posible y evitando lo que vimos en el mes de marzo, en el que se permitieron todo tipo de eventos deportivos y manifestaciones, sin que nadie lo impidiera, provocando que miles y miles de personas se infectaran antes de empezar a tomar medidas.

¿Ha ayudado la independencia de cada comunidad en la toma de decisiones?

El reglamento sanitario internacional dice que tiene que haber una autoridad sanitaria única y aquí ha habido 17 escaladas, 17 desescaladas, 17 modelos de gestión de olas y de vacunas, y esto no es posible, no ocurre en ningún país de Europa. Y para eso tendríamos que haber hecho una Ley de pandemias, que la hemos llevado el Partido Popular al Parlamento, aunque no nos han hecho caso.

¿Le daba la sensación de que hay 17 reinos de taifas?

No, lo que me da es mucha pena que ante una misma situación no se nos trate de la misma manera, dependiendo de la comunidad a la que pertenezcas. Es decir, si usted o yo tenemos coronavirus, lo que queremos es que nos traten igual, como por ejemplo tener un calendario vacunal único en España, no solo en pandemia

¿Cree necesario que se reviertan las competencias al Estado?

No, soy una defensora del modelo autonómico. Soy funcionaria de Sanidad y viví el sistema antes y después de las transferencias. Creo en la administración sanitaria cercana, conociendo las peculiaridades. La Palma es distinta a Cuenca, Zamora o Pontevedra, y la gestión sanitaria también. Pero una cosa es esa y otra la igualdad al acceso a la cartera de servicios. Por ejemplo, en este momento hay personas en España que tienen acceso a algunos fármacos innovadores y otras personas no lo tienen. Eso para mí es lo peor que le puede pasar a un país, por lo que queremos que se cree una agencia nacional de salud pública y calidad asistencial

¿Considera que es necesaria la tercera dosis de la vacuna?

No podemos llegar tarde a esto, y aunque ya estamos vacunando a las personas inmunodeprimidas, en mi opinión, lo digo más como como médico que como política, tenemos que vacunar a las personas mayores, empezando por las residencias, y también a todas las personas vulnerables. Es un momento para que las personas mayores estén bien cuidadas, bien atendidas y, por supuesto, yo lo que estoy preconizando es que ya hay evidencia científica y lo están haciendo otros países.

"Necesitamos una Sanidad que trate igual para todos los españoles"

¿Son conscientes en Madrid de lo que está ocurriendo en las aguas canarias?

En el Partido Popular y en el Grupo Parlamentario Popular no solo es que seamos conscientes, sino que le llevamos reclamando al Gobierno que la política de migraciones es una política de Estado. Yo creo que fui una de las primeras líderes nacionales que estuvo en Arguineguín, y nos ha dolido muchísimo a todos los españoles. Sin embargo, el presidente del Gobierno estuvo veraneando en Lanzarote y no tuvo un minuto para ir a ver la realidad de la migración.

¿Cómo puede resolverse?

Lo triste de todo esto es que el Gobierno sigue dando bandazos en políticas de migración. Ha pasado del Aquarius, a que se pueden devolver menores en cualquier condición. La política tiene que ser humanitaria. Primero la vida y las personas, pero después tiene que ser equilibrada y, por supuesto, con un control de la legalidad. Se tiene que trabajar con los países de origen, no enfrentándonos con nuestros vecinos del sur, como ha hecho este Gobierno.

Ahora mismo la mayor preocupación de los españoles es el recibo de la luz, ¿no?

Eso es constatación de un hecho cierto y la realidad es que se trata de un gobierno del márquetin y la propaganda, y que no se preocupa por los problemas de los españoles. Yo le puedo decir que el recibo de la luz es, sin ninguna duda, el ejemplo más claro de los gobiernos que se dedican, como el gobierno del señor Sánchez, a hacer titulares y hacerse fotos bonitas. En lo que va de año el recibo de la luz ha crecido un 240%, que se dice pronto. No han tomado ninguna medida para solucionarlo, mientras que el Partido Popular ha presentado una batería y un plan de choque frente a lo que es algo terrible que afecta a los ciudadanos, y que afecta también a las pymes y pequeñas y medianas empresas

Las encuestas sitúan a su fuerza política como la más votada. Pero necesitaría pactar.

Las encuestas reflejan la alternativa que los ciudadanos están viendo y que quieren un cambio de gobierno. Tenemos un proyecto en el que se respetan las instituciones y que apuesta por generar empleo y la bajada de impuestos. Un proyecto para preservar el estado del bienestar y que se preocupa por la agricultura. Por eso defendemos que el plátano no esté en la Ley de Cadena Alimentaria, que perjudica una de las mayores riquezas del sector agrario de las Islas y principalmente de La Palma. El Partido Popular está y estará siempre para hacer políticas serias. Seguiremos trabajando como lo hicimos en la Comisión de Reconstrucción para que se lleven adelante acuerdos. El problema es que el señor Sánchez eligió socios y, como dijo en una entrevista en un periódico italiano, no quiere pactar con el PP para que no le pase lo mismo que a los socialistas de Grecia, que desaparecieron. Sin embargo, ha elegido a los independistas, a los separatistas y a los comunistas.