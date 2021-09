El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, habló por primera vez públicamente sobre la polémica que está rodeando la ejecución de las obras de Las Calzadas de Mazo, ahora paralizadas por orden de la Dirección General de Patrimonio Histórico, acusando al órgano regional de actuar sin «razonamiento jurídico» al ordenar la paralización de los trabajos.

En una entrevista concedida a Cope La Palma, Hernández Zapata puso de relieve que la decisión de continuar los trabajos se tomó al entender que se trataba de una obra «más que debatida», tras su exposición pública y que todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Mazo y en el Cabildo insular conocieran el proyecto.

Por eso, recuerda que la obra «emana de un proceso de participación ciudadana», pasando por todos los procesos administrativos, y que permitirá «mejorar la vida» de quienes viven en la zona, lo que dijo que «a veces obviamos».

Zapata también se refirió a que existe una empresa que «ha ganado un concurso público», aludiendo a que tiene una inversión realizada para poder ejecutar los trabajos y tras la paralización se pone en cuestión quién pagara sus gastos. Del mismo modo, pone sobre la mesa la posibilidad de que la Dirección General de Patrimonio Histórico tenga que hacerse cargo de los perjuicios que la paralización de los trabajos ocasione tanto al constructor como al Cabildo insular.

Respecto a la decisión de la Dirección General de Patrimonio Histórico de detener los trabajos previa denuncia ante el grupo especializado del Seprona de la Guardia Civil, Hernández Zapata se cuestiona la utilidad de la Comisión Insular de Patrimonio, «si al final estamos tutelados y tenemos que trabajar al amparo y al arbitrio de lo que decida la directora general de turno del Gobierno de Canarias».

«Mala imagen»

De la Comisión Insular de Patrimonio, que preside el propio presidente del Cabildo, señaló que existe desde hace 20 años, y «en ningún momento tampoco ha dicho que Las Calzadas tenían que estar protegidas». También se refiere a que el Ayuntamiento en Mazo tampoco inició con anterioridad ningún proceso para declarar BIC estas vías. Por todo ello considera que la actual situación de debate y paralización de los trabajos es «una vergüenza» y está provocando «una imagen deplorable ante la opinión pública de falta de decisión, de falta de acuerdo y de falta de toma de decisiones», encadenó el presidente insular.

Zapata admite que el pasado 18 de agosto recibieron una notificación por parte del Gobierno de Canarias para que se procediera a la paralización cautelar de los trabajos. Sobre ese respecto, señaló que se contestó a ese oficio entendiendo que no existía razonamiento jurídico «suficiente» para que la obra fuera paralizada, ya que «no está en el catálogo de patrimonio, no es un BIC, no está protegida en los planes generales de Mazo ni en el Plan Insular de la Isla», apostilló el presidente.

Hernández Zapata también reconoce que en la última Comisión de Patrimonio, celebrada en julio, se puso sobre la mesa el asunto, en un momento en el que ya estaban iniciadas las obras, siendo el mismo quien dijo a los presentes que las obras iban a continuar ya que Las Calzadas «no eran BIC, que no tenían ningún tipo de protección y que era un asunto con exposición pública ampliamente debatido», por lo que no entendía que «en ese momento de la película se parasen».