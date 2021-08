La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias requirió por dos veces al Cabildo insular la paralización cautelar de las obras de sustitución de la piedra de Las Calzadas de Villa de Mazo y la reposición de las mismas, sin obtener respuesta alguna. En este sentido, su máxima dirigente, Nona Perera, explicó en una entrevista radiofónica en 7.7 que el máximo órgano de protección del patrimonio en Canarias sigue a la espera de que tanto el Cabildo de La Palma como el Ayuntamiento de Villa de Mazo respondan a los requerimientos realizados por parte de esta institución para que se paralicen cautelarmente esos trabajos.

Hay que recordar que se trata de unas obras para facilitar la accesibilidad impulsadas por las dos administraciones palmeras, sustituyendo piedras labradas y colocadas artesanalmente en 1920 por losetas, provocando un enfrentamiento entre particulares, colectivos sociales y entidades culturales, que también reclaman la paralización de los trabajos.

En ese sentido, Perera puso de relieve que «el gobierno está para resolver la parálisis de otras administraciones», por lo que al «no obedecer», Ayuntamiento y Cabildo y continuar los trabajos en Las Calzadas, la Dirección General de Patrimonio Cultural estudia el proceder para actuar y suspender las obras hasta que se estudien alternativas.

Y es que «esta obra necesita un tiempo de reflexión», tal y como destaca Perera, quien también reclama que las piedras «deben volver a reponerse». Aun así, la directora general confía en que la respuesta de las administraciones palmeras llegue y se apliquen las medidas cautelares solicitadas, las cuales implican la paralización inmediata de las obras para de esta manera «decidir conjuntamente con la ciudadanía».

Decisión política

Perera considera que «es una cuestión técnica y una decisión política que la población de Mazo, de La Palma y de Canarias tiene que respetar», pero recuerda a las administraciones que en casos como éste «hay poco hábito de trabajar de forma coordinada con la ciudadanía». Además, recuerda que se trata de una obra que no pasa por la Comisión Insular porque no es Bien de Interés Cultural, pero hace hincapié en que «todas las intervenciones en elementos con valores deben tener un informe vinculante del Cabildo que marque las pautas y las intervenciones en ese bien que no ha sido catalogado por desidia administrativa», afirma.

Por su parte, desde el Cabildo defienden que con esta actuación se pretende mejorar notablemente las condiciones de movilidad para las personas y su seguridad en el tránsito, «respetando a la vez sus valores patrimoniales», añadiendo que para ello a la hora de elegir la piedra se tuvo en cuenta que las propiedades del material sean lo más similar posible a las existentes, con el objetivo de minimizar al máximo el impacto visual, y cumplir al mismo tiempo la normativa vigente.

Al respecto, Nona Perera afirma que «el pueblo de Mazo tiene el derecho a conservar Las Calzadas, y en el marco de protección de valores patrimoniales es donde tiene que encajarse la solución al problema de movilidad que señalan las administraciones palmeras», poniendo de relieve que «no podemos establecer una misma solución para todo tipo de vías, en este caso una vía hecha a mano donde participaron personas represaliadas del franquismo» y lamentando que se sustituyen «las piedras originales por piedras mecánicas, y a lo mejor ni siquiera resuelven el problema».