El grupo municipal de Coalición Canaria en Los Llanos de Aridane ha puesto el foco sobre las que califica «sospechosas» e «insultantes» rebajas fiscales que se plantean para el municipio de cara a los dos próximos cursos económicos. Su portavoz, Fran Montes de Oca, ha puesto de relieve que será entre el 1 de enero de 2022 y «solo» hasta el 31 de diciembre de 2023 cuando el grupo de gobierno municipal plantea «dejar a cero» las tasas fiscales por ocupación de la vía con mesas y sillas, por las portadas y escaparates, así como las licencias de aperturas de locales en el municipio.

Los nacionalistas apuntan a que es la fórmula con la que la alcaldesa, Noelia García Leal, «da comienzo a la campaña electoral», negándose a realizar esas rebajas con anterioridad en el tiempo por «no aceptar las propuestas de CC», señalan. Para Fran Montes de Oca, «esta medida es pura propaganda electoral», con la que añade que Noelia García «pretende lavar su imagen del desgaste que le ha ocasionado la nefasta gestión económica durante diez años», apuntando también a la situación de remanente de tesorería que hace que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane sea «el más caro de la provincia y el único que presume de que le sobran seis millones de euros anuales».

El partido en la oposición «celebra» cualquier bajada de impuestos para adaptarse a la actual situación, pero considera que una revisión de las ordenanzas fiscales tiene que responder a un plan para estimular la actividad económica, «no a un impulso electoral y además poco imaginativo», reclama, ya que añade que los empresarios son conscientes de su coresponsabilidad fiscal, «saben que los impuestos bien administrados son la forma de obtener mejoras de toda índole».

Además, Montes de Oca señala que «el principal problema de la economía de Los Llanos de Aridane no lo arregla Noelia García con dos fotos y con la bajada de tres impuestos», para incidir que «la pachorra de la alcaldesa durante diez años ha provocado que en Los Llanos de Aridane no haya plan general, que no haya plan turístico del litoral o no haya un plan de impulso a los suelos industriales», a lo que sí se le suma el «estancamiento total de la inversión pública y obras paradas», concluye el nacionalista.