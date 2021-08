El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se enfrenta a la posibilidad de perder ingresos por valor de un millón de euros si no consigue cobrar antes de final de año las tasas e impuestos municipales que acumulan retraso de ejercicios económicos anteriores.

La situación, denunciada por el grupo municipal de Izquierda Unida Canaria, responde a la prescripción de los adeudamientos correspondientes a los ejercicios económicos entre los años 2017 y 2020, en los que alude a que no se recurrió a la recaudación por vía ejecutiva.

Advierten así que el próximo 29 de diciembre podrían prescribir más de un millón de euros en tasas e impuestos municipales. Concretamente, según se recoge en un informe avalado por la Tesorería Municipal, se tratarían de 1.068.376,73 euros.

Desde IUC aluden a que mientras el grupo de gobierno, constituido por la mayoría de los concejales del PP en el consistorio, «presume continuamente de su buena gestión al frente de la hacienda local, la realidad de los hechos demuestra lo contrario», ya que desde el mes de diciembre del año pasado se encuentra vencido el convenio de colaboración con la empresa de gestión recaudatoria Grecasa, encargada del cobro en vía ejecutiva de los impuestos municipales no satisfechos, señalan. La situación fue puesta de manifiesto en el último pleno municipal, en el que se trató en el orden del día un expediente de más de 300.000 euros de deudas no pagadas a las cuentas públicas, lo que califican desde la formación de izquierdas como «la punta del iceberg de una mala gestión en materia recaudatoria por parte del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane».

Además, se refieren a que se da también la circunstancia que entre los ejercicios 2017 y 2020, estando vigente el convenio con la empresa pública Grecasa, el Ayuntamiento no asignó ningún derecho reconocido pendiente de cobro a la misma, por lo que denuncian que, con el grupo de gobierno del PP, tanto con Mariano Hernández, como con Noelia García como concejales de Hacienda, «los más listos no pagaban impuestos porque sabían que no les pasaba nada y no se les aplicaba la recaudación».