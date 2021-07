No esperaba que estos dos años fueran tan difíciles.

Ha sido complicado. Cuando llevaba ocho meses de gobierno –que también fueron como fueron, ya que fuimos expulsados del partido–, empiezas a arrancar un poquito pero llega la pandemia y lo ha condicionado absolutamente todo. Lo ha hecho todo más difícil, pero bueno, yo creo que también cuando pase el tiempo y miremos atrás, pues lo haremos con más orgullo.

En este tiempo hay cosas que no ha podido hacer y otras sí.

Yo creo, de todas maneras, que hemos hecho muchísimas cosas. Quizás se nos han retrasado por todo esto, pero no hemos parado de mantener el objetivo claro. La verdad que se lo digo siempre a mis compañeros, a todos los consejeros: siempre nos quedamos con lo malo, con lo que a lo mejor no somos capaces de hacer o tardamos, pero hemos hecho muchísimas cosas buenas. También nos sentimos muy orgullosos de proyectos como el del Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos, que por fin podremos abrir antes de fin de año. Nos queda mucho trabajo por hacer. Seguro que también nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando. Pero sí que hemos sido un gobierno de soluciones, de acción y de toma de decisiones.

¿Y no se ha quedado nadie atrás?

Espero que no. Creo que nos movimos rápido con ese Plan Volver que permitió invertir 16 millones de euros para mejorar las infraestructuras sociosanitarias y dar ayudas a 1.500 autónomos. Fuimos rápidos; la pagamos en noviembre del año pasado. Fuimos la primera administración que puso ayudas y las pagó, y estamos ahora con una segunda línea.

¿Sigue con el precio de la gasolina como reto número uno?

Para el Cabildo el tema uno son las personas, evidentemente, pero yo tengo esa espinita clavada de poner soluciones. Hemos conseguido cosas, pero no han afectado al bolsillo de los palmeros. Por lo tanto, vamos a la enésima posible solución, que es la modificación de la ordenanza del impuesto insular.

¿Será esta la buena?

Técnicamente es viable; la vamos a desarrollar. Era nuestro compromiso eliminar el impuesto. Pero es verdad que una vez que entramos nos damos cuenta de que eliminar el impuesto no nos asegura que bajen los precios. De esta manera ponemos una zanahoria, es decir, quien baje los precios va a tener un premio, que es que se eliminen los dos céntimos de euro por litro de combustible.

¿Competencia lo permite?

Competencia lo permite y además es una ordenanza nuestra que ya tenemos casi finalizada para llevarla al pleno ordinario de septiembre. Y yo creo que ese anuncio es importante, aunque con tiempo de retraso, ya que nos comprometimos en 100 días a eliminarla, es verdad Pero vamos a poner sobre la mesa que hemos pasado una pandemia, y que queríamos que funcionara de manera efectiva y que creo que estamos cumpliendo, tarde, pero cumpliendo.

¿Renuncian a la propuesta de gasolineras de interés público?

Nosotros seguimos. Es decir, hay tres gasolineras que creo que están avanzando en su proyecto para poder ser una realidad, pero eso es a medio plazo porque las tendrán que construir. Por ahora está la de la Cooperativa La Prosperidad, en Tijarafe, y dos más en Los Llanos de Aridane. Es verdad que tenemos que buscar también alternativas para la comarca este, porque soy plenamente consciente de que cuanta más competencia, bajarán los precios.

Usted es de acuñar frases, la última fue «el milagro del agua».

Estoy orgulloso del trabajo del consejero. Sólo puedo hablar bien de lo que han hecho todos mis consejeros, pero también, por supuesto de Carlos Cabrera. Si el año pasado no ponemos en funcionamiento los pozos, también el Pozo del Roque, con el que se ha intentado ensuciar, manchar y demás, estaríamos hablando que se hubiera secado una importante parte de platanera en el sur de la Isla y también de muchos cultivos sobre todo de las zonas de Breñas y Mazo. Estuvimos rápidos y posibilitamos eso. Yo creo que los agricultores son conscientes de las soluciones que hemos dado, 100% conscientes, y agradecen el esfuerzo. Y también hemos mejorado el canal LP-1, que no entiendo por qué se abandonó durante más de 20 años sin hacerle mejoras; no lo entiendo ni han sabido darnos explicaciones quienes eran responsables de esa área durante muchos años. Hemos modernizado las elevaciones de la Isla y seguimos poniendo soluciones.

¿Confía a que su pacto llegue a final del mandato?

El mandato lo van a acabar el PP y PSOE. Lo demostramos en 2014 y 2015 que acabamos el mandato juntos. Y este lo acabaremos juntos. Principalmente porque creo que es un gobierno estable, en el que cada área está dando buenos resultados y esa en la suma de cada una de ellas, que es la suma del buen gobierno del Cabildo de La Palma. Y le soy sincero: estoy orgulloso de cada uno de los consejeros y sobre todo de la lealtad que estamos teniendo, tanto el PSOE como el PP como el PP con el PSOE.