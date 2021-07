El grupo de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de La Palma, a través de su consejero Jordi Pérez Camacho, achaca los resultados económicos positivos de la Sociedad de Promoción de la Isla (Sodepal) a la suspensión y no realización de eventos que tenía presupuestados durante el pasado año.

En ese sentido, Pérez Camacho señala que «después de suspender la mitad de los eventos, contando además con más financiación que nunca por parte del Cabildo, es normal que Sodepal tenga saldo positivo». Además, el consejero se refiere a que mientras todos los indicativos económicos de la Isla bajan, desde Sodepal «se presume» de no haberse gastado el dinero que tenía «porque no se organizó prácticamente nada, es decir, presume de no haber tenido que trabajar», añade. El consejero de CC denuncia que «lo único radical en Sodepal ha sido la vulneración de los derechos de los trabajadores».